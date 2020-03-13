Националиста, который напал на Сивохо, отпустили из-под стражи

Радикал будет находиться на свободе до суда.

Националист, а также боец “Азова“ Александр Волков, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, был отпущен из-под стражи. Он будет находиться на свободе до судебного заседания. Об этом сообщил журналист Pavlovsky News, который пообщался с Волковым.

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“До суда отпустили, потому что закончились сроки пребывания и только вышел, вручили сразу же подозрение по “хулиганке“ 296 ч.4. Сейчас ждём суда, через 2 часа будет суд“ - заявил радикал.

Напомним, ранее националисты напали на Сивохо. Радикалы называли его предателем и врагом Украины.

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