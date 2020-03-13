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Националиста, который напал на Сивохо, отпустили из-под стражи

Комментариев: 2
Радикал будет находиться на свободе до суда.
Националист Александр Волков
Националист Александр Волков
Скриншот

Националист, а также боец “Азова“ Александр Волков, которого подозревают в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, был отпущен из-под стражи. Он будет находиться на свободе до судебного заседания. Об этом сообщил журналист Pavlovsky News, который пообщался с Волковым. 

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“До суда отпустили, потому что закончились сроки пребывания и только вышел, вручили сразу же подозрение по “хулиганке“ 296 ч.4. Сейчас ждём суда, через 2 часа будет суд“ - заявил радикал.

Напомним, ранее националисты напали на Сивохо. Радикалы называли его предателем и врагом Украины. 

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Теги: Сивохо, Радикалы, Националисты, Нападение
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Комментариев (6)
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solani    13.03.2020, 16:21
Оценка:  -2
solani
До тех пор пока закон не будет для всех обязателен к исполнению,вот такие вот обделенные интеллектом даже на лице, окончательно загубят Украину
ВосставшийИзБана    13.03.2020, 16:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пока что губят Украину слуги, возомнившие себя господами.
ВосставшийИзБана    13.03.2020, 16:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В этот день ровно 80 лет назад поражением кремлевской империи закончилась советско-финская война, изначальной целью которой были оккупация Финляндии и её присоединение в качестве одной из "республик" "совка".

Ну что, ватники, повторить можете?
solani    13.03.2020, 16:23
Оценка:  -1
solani
Ну и??? Чем закончилась вторая мировая? И вообще- не по теме Ваш вброс
Путин-Xyйло    13.03.2020, 16:06
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А Сивуху почему не закрыли?!
alexin777    13.03.2020, 15:54
Оценка:  -6
alexin777
правильно

и в сраку пусть поцелует Крищенко
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