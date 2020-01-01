В Полтаве заподозрили коронавирус: детали

Мужчина вернулся из Египта.

В Полтаве госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

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Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак, передает poltavske.tv.

Чиновник рассказал, что накануне мужчина вернулся из Египта. Ему около 30 лет. Он находится в Полтавской областной клинической инфекционной больнице в специальном отдельном боксе.

Он находился в Египте. После этого мужчина 3-4 дня ходил на работу. После возвращения из-за границы у него резко поднялась температура. Он не имел контактов с людьми больными на коронавирус и с подозрением на COVID-19. Но были люди с насморком, - сказал Виктор Лысак.

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Кроме того, уже провели вирусологическое обследование скоростными тестами. Первые результаты - отрицательные, но медики пока не уверены, что это окончательный вердикт. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, в Черновцах заподозрили новый случай коронавируса. В этот раз заподозрили женщину.

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