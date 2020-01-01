Погода в Украине на 14 марта: Солнечно, местами дожди и мокрый снег

В Украину идет похолодание.

Погода в субботу, 14 марта, в Украине будет в основном солнечная. В северной и восточной части страны возможны дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +4 до + 8 градусов тепла, ночью от +2 до +4;

На севере Украины температура днем +6… +8, ночью +3… +5;

В центральных областях температура днем от +8 до +12, ночью от +3 до +6;

На востоке страны днем от +10 до + 13, ночью от +3 до +5;

На юге Украины днем от +12 до +15 градусов, ночью от +5 до +7;

В Крыму днем +13… +15, ночью +5… +7;

В Киеве днем +6… +8, ночью +2… +4.

Погода в Украине на 14 марта meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 14 марта, ожидается похолодание до +6 градусов, сильный ветер, дождь и даже возможно с мокрым снегом.

На Западе, Севере, на Харьковщине, Луганщине ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер! Похолодание до +4… +9 градусов. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше + 9…+ 15 градусов, - пишет Диденко.

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