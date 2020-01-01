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На Житомирщине еще двух человек проверяют на Covid-19

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Председатель Житомирской облгосадминистрации рассказал, что на наличие инфекции проверяются двое граждан.
Перед этим в области зафиксировали смерть от коронавируса
Перед этим в области зафиксировали смерть от коронавируса
 
В Житомирской области проверяют на коронавирус двух жителей, заявил глава ОГА Виталий Бунечко в пятницу, 13 марта, пишет Интерфакс-Украина.
 
"Сейчас проверяется информация о возможном заболевания двух пациентов - в Бердичеве и Житомире",- сообщил он.
 
По словам чиновника, в Радомышле, где скончалась женщина от Covid-19, проводятся все необходимые меры по дезинфекции.
 
"Проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции в местах, где находилась умершая - больнице, автовокзале и церкви. Родственники умершей находятся на обсервации",- сказал он.
 
Также в Житомирской области разработали алгоритм захоронения умершей, однако он требует согласования.
 
ОГА параллельно рекомендовала перевозчикам отменить маршруты Киев-Радомышль и Житомир-Радомышль. Кроме того, в Радомышле усилена работа правоохранительных органов.
 
Как известно, первой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Житомирской области.
 
Накануне появилось описание симптомов жительницы Житомирщины, умершей от COVID-19.

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Теги: инфекция, пандемия, Житомирская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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