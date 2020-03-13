В Италии от коронавируса умерла украинка – соцсети

Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, однако, врачи не смогли ее спасти.

Украинская заробитчанка Раиса Малышева умерла от коронавируса в итальянской больнице. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила активистка Оксана Федкив на своей странице в Facebook.

"Вечная память Раисе", - написала активистка.

Накануне сообщалось, что у гражданки Украины Раисы Малышевой 1954 года рождения, которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус. Отмечалось, что она работала в Италии на законных основаниях, получив необходимые документы.

Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Сегодня МИД сообщал, что в Италии выписали из больницы другую заболевшую коронавирусом украинку.

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