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В Италии от коронавируса умерла украинка – соцсети

Комментариев: 4
Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, однако, врачи не смогли ее спасти.
Раиса Малышева умерла от коронавируса
Раиса Малышева умерла от коронавируса

Украинская заробитчанка Раиса Малышева умерла от коронавируса в итальянской больнице. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила активистка Оксана Федкив на своей странице в Facebook.

"Вечная память Раисе", - написала активистка.

Накануне сообщалось, что у гражданки Украины Раисы Малышевой 1954 года рождения, которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус. Отмечалось, что она работала в Италии на законных основаниях, получив необходимые документы.

Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Сегодня МИД сообщал, что в Италии выписали из больницы другую заболевшую коронавирусом украинку.

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Теги: Италия, смерть, украинцы, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxelohos    13.03.2020, 22:19
Оценка:  +21
Boxelohos
Бот УПА2016 работает от противоположного: оставляя свои провокационные сообщения, чтобы у остальных кацапских ботов был повод заявить о наличии фашизма в Украине.
Зaлюбкы    13.03.2020, 20:34
Оценка:  -3
Зaлюбкы
Зато заработала...Но не будем отвлекаться,ведь Путин наступает круглосуточно!
navigator2    13.03.2020, 20:50
Оценка:  +22
navigator2
х..йло підорас-т парашку цілодобово
    13.03.2020, 21:07
Оценка:  0
Надеюсь скоро вся рашка передохнит от кроновируса, и тогда во всем мире воцариться мир.
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