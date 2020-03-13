Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине госпитализировали еще двух человек с подозрением на COVID-19

Комментариев: 1
У госпитализированных есть признаки инфекции, а также они ездили в страны, где был зафиксирован коронавирус.
В Черновицкой области госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус
В Черновицкой области госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус
УНН

Еще двух людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в пятницу, 13 марта.

"Еще 2 человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в областной клинической больнице. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего, по состоянию на 18:00 13 марта, в области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19.

Напомним, что ранее МОЗ подготовил законопроект о борьбе с Covid-19. Документ содержит ряд мер, направленных на противодействие распространению коронавируса по стране.

Коронавирус в Украине. Последние новости онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Буковина, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зaлюбкы    13.03.2020, 20:32
Оценка:  -23
Зaлюбкы
Нельзя отвлекаться на какие-то болезни когда Путин стоит сзади и лукаво улыбается!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь