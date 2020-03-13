На Буковине госпитализировали еще двух человек с подозрением на COVID-19

У госпитализированных есть признаки инфекции, а также они ездили в страны, где был зафиксирован коронавирус.

В Черновицкой области госпитализированы еще два человека с подозрением на коронавирус УНН

Еще двух людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в пятницу, 13 марта.

"Еще 2 человека с подозрением на коронавирус госпитализированы сегодня, 13 марта, в областной клинической больнице. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19", - сказано в сообщении.

Всего, по состоянию на 18:00 13 марта, в области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19.

Напомним, что ранее МОЗ подготовил законопроект о борьбе с Covid-19. Документ содержит ряд мер, направленных на противодействие распространению коронавируса по стране.

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