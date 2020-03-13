Совет церквей обратился к верующим из-за COVID-19
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в пятницу, 13 марта, обнародовал рекомендации и призыв к верующим в связи с распространением в мире коронавируса. Документ опубликован на сайте Совета церквей.
Так, религиозные деятели призывают верующих с пониманием и ответственностью относиться к мерам, призванным предотвратить распространение коронавируса и обеспечить его локализацию.
"Относиться с чувством ответственности, как к себе, так и к другим. Если у вас есть симптомы ОРВИ или недавно прибыли из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, просьба провести дома не менее двух недель (инкубационный период коронавируса), избегая пребывания в людных местах, и обратиться за врачебной помощью", - призвали в Совете церквей.
Авторы документа также призвали украинцев проявлять любовь, взаимопонимание, толерантность, сострадание и помощь тем, кто борется с проявлениями болезни.
Отмечается, что каждая из церквей, входящих в совет, принимает и будет принимать меры, связанные с карантином.
Также верующих призвали к усиленной молитве о преодолении пандемии.
Накануне сообщалось, что ПЦУ не будет отменять богослужения на время карантина.
Напомним, накануне в Киеве объявили карантин из-за коронавируса. До конца марта будут закрыты школы и запрещены массовые мероприятия.
Также сообщалось, что в храмах Киева отменили массовые богослужения.
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