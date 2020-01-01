Стало известно, сколько людей в Украине проверили на коронавирус

В Центре общественного здоровья заявили, что в Украине проведено более полтысячи анализов на COVID-19.

С начала года Центр общественного здоровья провел более 500 исследований на коронавирус. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора ЦОЗ Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, 13 марта, передает Интерфакс.

"ЦОЗ исследовал 55 образцов, три из них в работе. Суммарно в Украине было проведено более 500 исследований. По всем были проведены эпидрасследования", - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что смерть женщины от коронавируса в Житомирской области связана с поздним обращением в медучреждение. По его словам, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения по захоронению - они рекомендуют проведение усиленного режима дезинфекции.

"По двум подтвержденным случаям продолжаются эпидемические расследования. По всем контактным лицам внедрен полный цикл мер ограничительного характера", - добавил Кузин.

Кроме того, он отметил, что в случае отказа врачом предоставлять помощь пациенту с ОРВИ необходимо обращаться на горячую линию Минздрава.

По словам Кузина, в регионы из резервного фонда дополнительно поставили оксигенаторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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