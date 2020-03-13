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Украина прекращает международное авиасообщение

Комментариев: 4
Авиасообщение с другими странами прекратят с 17 марта. Украинцам придется возвращаться домой автотранспортом.

Украина полностью прекратит авиасообщение с другими странами на две недели, начиная с 17 марта. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE в пятницу, 13 марта.

С этого же дня будет запрещен выезд граждан Украины в другие страны. Ограничения продлятся две недели.

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

После 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину только автотранспортом, добавил спикер парламента.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины", - резюмировал Разумков.

Напомним, через 48 часов Украина закрывает на две недели въезд иностранцам.

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Теги: Украина, авиаперелет, авиаперевозки, Коронавирус, Дмитрий Разумков, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxelohos    14.03.2020, 00:02
Оценка:  +19
Boxelohos
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Зaлюбкы    13.03.2020, 22:08
Оценка:  -2
Зaлюбкы
Пока вы думаете о самолётах,Путин пришёл к нам босыми ногами.И он уже за дверью!
СТЕКЛО_МОЙ    13.03.2020, 23:54
Оценка:  +20
СТЕКЛО_МОЙ
Пукин пёрнул
Пошёл газ!!!
Абасралси пядарас )))
Cudzoziemiec    13.03.2020, 21:31
Оценка:  -3
Cudzoziemiec
ни чего страшного..вернусь домой на автобусе....не очень удобно но пох...
вертел я этот вирус и все запреты на пропеллере
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