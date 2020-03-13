Украина прекращает международное авиасообщение

Авиасообщение с другими странами прекратят с 17 марта. Украинцам придется возвращаться домой автотранспортом.

Украина полностью прекратит авиасообщение с другими странами на две недели, начиная с 17 марта. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE в пятницу, 13 марта.

С этого же дня будет запрещен выезд граждан Украины в другие страны. Ограничения продлятся две недели.

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

После 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину только автотранспортом, добавил спикер парламента.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины", - резюмировал Разумков.

Напомним, через 48 часов Украина закрывает на две недели въезд иностранцам.

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