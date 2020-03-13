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У Зеленского заявили, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой

Комментариев: 2
Для населения нет проблем с доступом к питьевой воде, поэтому вопрос возобновления водоснабжения на полуостров до деоккупации поднимать не стоит, считает постпред Зеленского в АРК.
Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет - постпред Зеленского в АРК
Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет - постпред Зеленского в АРК
jankoy.org.ua

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что кризиса с питьевой водой для населения Крыма нет. Об этом он сказал в комментарии Укринформу в пятницу, 13 марта.

"Мое личное отношение как гражданина Украины и нашей команды, которая сейчас работает в Представительстве Президента в АРК, следующее: мы считаем, что вопрос возобновления водоснабжения в Крым до деоккупации поднимать не стоит", - заявил постпред президента.

Кориневич подчеркнул, что, по его данным, во-первых, никакого гуманитарного кризиса с водой на сегодня в Крыму нет. Во-вторых, Россия сама должна обеспечивать все потребности этой территории после аннексии. В-третьих, воды для нужд гражданского населения в Крыму хватает, не хватает ее для военных баз, количество которых увеличивается, так же как и количество их контингента, а также, наверное, 2для тех новых россиян, которые приезжают в Крым и Севастополь", считает Кориневич.

Представительство президента основывает свои заключения на данных, полученных от крымчан, которые живут на полуострове постоянно. Эти контакты не афишируются из-за вопроса безопасности для этих людей, ведь Россия может трактовать такие контакты Украины с ее гражданами как "нарушение своей территориальной целостности", рассказал Кориневич.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе. На аргумент в студии, что люди на полуострове обеспечены водой и ее недостаточно только на военных объектах, Шмыгаль подчеркнул, что в Крыму живут украинцы и для них воду не перекроют.

Но позже Шмыгаль объяснил слова о подаче воды в Крым. Водоснабжение полуострова возможно только после его возвращения в состав Украины, подчеркнул премьер. По его словам, этот важный тезис потерялся в формате ток-шоу.

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Теги: Крым, вода, водоснабжение, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Зaлюбкы    13.03.2020, 22:00
Оценка:  -2
Зaлюбкы
Не до воды сейчас.Путин сзади.Хотя,когда Путин закончит свои дела,можно и помыться...
Путин-Xyйло    13.03.2020, 23:00
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Пока что Хутин оплодотворяет расисю и расисян! Но стоит сохранять бдительность.
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