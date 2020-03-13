На Буковине вводят чрезвычайное положение

Будут закрыты все рынки, торговые центры и гипермаркеты, кроме продуктовых секторов. ЧП продлится с 15 марта по 3 апреля.

В Черновицкой области с 14 марта объявляют чрезвычайное положение для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в пятницу, 13 марта

"Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области. Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", - заявил Осадчук.

В области будут закрыты все рынки, торговые центры, гипермаркеты, кроме продуктовых секторов.

Ограничительные меры будут действовать с 14 марта по 3 апреля. Местных жителей просят по возможности максимально оставаться дома.

В Черновицкой ОГА сообщают, что по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19. В частности, в Черновицкую областную клиническую больницу доставили еще двух людей. У них есть признаки инфекционного заболевания, и они были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19.

"Всего, по состоянию на 18:00 13 марта в области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19", - сказано в сообщении.

Напомним, что за последними новостями о коронавирусе в Украине можна следить по ссылке.

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