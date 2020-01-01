Задержанным за нападение на Сивохо избрана мера пресечения
После потасовки, во время которой толкнули советника главы СНБО, были задержаны три человека.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения троим подозреваемым, задержанным после потасовки на презентации Национальной платформы примирения и единства, которую проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо. Об этом 13 марта сообщило агентство Интерфакс-Украина.
В Печерском районном управлении полиции уточнили, что для Юрия Капли и Сергея Тамарина избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
Александру Демидову ранее была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 12 марта в Киеве во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц начала ссору, во время которой толкнули Сивохо.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК. Сообщалось о задержании 15 человек, 12 из которых позже отпустили.
Презентацию сорвали ветераны полка Азов, которые возмутились тем, что Сивохо назвал войну с Россией "внутренним конфликтом".
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