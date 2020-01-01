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Задержанным за нападение на Сивохо избрана мера пресечения

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После потасовки, во время которой толкнули советника главы СНБО, были задержаны три человека.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
facebook.com/sivokho
 
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения троим подозреваемым, задержанным после потасовки на презентации Национальной платформы примирения и единства, которую проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо. Об этом 13 марта сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
В Печерском районном управлении полиции уточнили, что для Юрия Капли и Сергея Тамарина избрали меру пресечения в виде личного обязательства. 
 
Александру Демидову ранее была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
 
Напомним, 12 марта в Киеве во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц начала ссору, во время которой толкнули Сивохо.
 
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) УК. Сообщалось о задержании 15 человек, 12 из которых позже отпустили.
 
Презентацию сорвали ветераны полка Азов, которые возмутились тем, что Сивохо назвал войну с Россией "внутренним конфликтом".
 
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Теги: презентация, хулиганство, потасовка, Азов
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Источник: korrespondent.net

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