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В Слуге народа объяснили, для чего нужен новый совет в ТКГ

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Консультативный совет поможет включить в минский процесс жителей Донбасса и переселенцев. При этом о переговорах с сепаратистами речь не идет.
Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук
Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук
facebook.com/yevheniya.khudzik
 
Консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит Украине консультироваться в Минске не с сепаратистами, а с проукраинскими жителями Донбасса. Об этом 13 марта сообщила в Facebook заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
 
Она отметила, что недавно закончилась встреча депутатов с главой ОП Андреем Ермаком, на которой обсудили все вопросы по поводу Консультационного совета и зафиксировали разногласия.
 
По ее словам, Ермак заверил, что стороной переговоров была и остается РФ, а с сепаратистами  никто не ведет и не будет вести диалог.
 
Как указала Кравчук, власти давно хотели "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе", поэтому Консультационный совет может наполовину состоять из жителей неподконтрольных территорий и переселенцев.
 
При этом ни о каком признании "республик" речь не идет.
 
Замглавы фракции напомнила, что Минские соглашения подписывала предыдущая власть и они "предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО" относительно реформы децентрализации.
 
Кравчук подчеркнула, что если и вести консультации, то лучше это делать не с сепаратистами.
 
"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше. Но мы получаем преимущество за счет включения в процесс тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной - даже ценой переезда из родных городов и сел", - заявила она.
 
Нардеп акцентировала, что Консультативный совет - это совещательный орган при политической подгруппе в Минске, "который должен усадить за стол не политиков, а людей - лидеров мнений и сообщества".
 
Его решения будут иметь вид рекомендаций.
 
Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении сил на Донбассе, об обмене пленными, одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье, а также о создании Консультативного совета.
 
 
Депутаты от фракции Слуга народа призвали президента Владимира Зеленского не создавать Консультативный совет при ТКГ с представителями ОРДЛО.

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Теги: донбасс, совет, переселенцы, Слуга народа, переговоры в Минске, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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