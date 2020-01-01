В Слуге народа объяснили, для чего нужен новый совет в ТКГ

Консультативный совет поможет включить в минский процесс жителей Донбасса и переселенцев. При этом о переговорах с сепаратистами речь не идет.

Консультационный совет с представителями ОРДЛО позволит Украине консультироваться в Минске не с сепаратистами, а с проукраинскими жителями Донбасса. Об этом 13 марта сообщила в Facebook заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Она отметила, что недавно закончилась встреча депутатов с главой ОП Андреем Ермаком, на которой обсудили все вопросы по поводу Консультационного совета и зафиксировали разногласия.

По ее словам, Ермак заверил, что стороной переговоров была и остается РФ, а с сепаратистами никто не ведет и не будет вести диалог.

Как указала Кравчук, власти давно хотели "отменить монополию руководителей марионеточных республик в переговорах в Минском процессе", поэтому Консультационный совет может наполовину состоять из жителей неподконтрольных территорий и переселенцев. При этом ни о каком признании "республик" речь не идет. Замглавы фракции напомнила, что Минские соглашения подписывала предыдущая власть и они "предусматривают консультации в рамках ТКГ с представителями ОРДЛО" относительно реформы децентрализации. Кравчук подчеркнула, что если и вести консультации, то лучше это делать не с сепаратистами. "В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше. Но мы получаем преимущество за счет включения в процесс тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной - даже ценой переезда из родных городов и сел", - заявила она. Нардеп акцентировала, что Консультативный совет - это совещательный орган при политической подгруппе в Минске, "который должен усадить за стол не политиков, а людей - лидеров мнений и сообщества". Его решения будут иметь вид рекомендаций.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении сил на Донбассе, об обмене пленными, одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье, а также о создании Консультативного совета

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