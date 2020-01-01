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В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая от COVID-19

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Пять человек пожаловались на высокую температуру и насморк. Все они 8 марта посещали церковь вместе с погибшей пенсионеркой.
ГСЧС дезинфицировала церковь в Радомышле
ГСЧС дезинфицировала церковь в Радомышле
zt.dsns.gov.ua
 
В городе Радомышль Житомирской области пятеро прихожан церкви, которую посещала умершая от коронавируса женщина, 13 марта обратились к медикам с признаками простуды. Об этом сообщает ТСН.
 
Как уточнили в местной больнице, все пять человек посещали церковь 8 марта, когда там находилась умершая от коронавируса. Трое из них находятся в самоизоляции, в отношении двоих решается вопрос о возможной госпитализации.
 
Также изолировали 12 врачей, которые осматривали зараженную пенсионерку. Часть из них отправили домой на самоизоляцию, часть поместили в боксы.
 
Напомним, 13 марта в Украине зарегистрировали первый случай смерти от COVID-19. Скончалась 71-летняя жительница Житомирской области. Известно, что ранее она приехала из Польши и по дороге домой гостила у родственников во Львове.  
 

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Теги: церковь, Житомирская область, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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