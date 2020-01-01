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Появилась карта мониторинга COVID-19 в Украине

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Интерактивная карта показывает оперативную информацию о количестве госпитализированных с подозрением на коронавирус в разрезе областей.
В Украине официально подтверждены три случая COVID-19
В Украине официально подтверждены три случая COVID-19
 
Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public 13 марта.
 
На карте показано количество госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19, а также подтвержденные случаи заражения по областям.
 
Также указывается число койкомест, приспособленных  для лечения вируса, в каждом регионе.
 
Согласно обнародованным данным, на данный момент в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы восемь человек: в Луцке, Виннице, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Константиновке и Рубежном.
Скрин карты с public.tableau.com
 
Напомним, в Украине по состоянию на 13 марта официально зарегистрированы три случая COVID-19.
 

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Теги: карта, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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