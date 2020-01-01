Появилась карта мониторинга COVID-19 в Украине
Интерактивная карта показывает оперативную информацию о количестве госпитализированных с подозрением на коронавирус в разрезе областей.
Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public 13 марта.
На карте показано количество госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19, а также подтвержденные случаи заражения по областям.
Также указывается число койкомест, приспособленных для лечения вируса, в каждом регионе.
Согласно обнародованным данным, на данный момент в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы восемь человек: в Луцке, Виннице, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Константиновке и Рубежном.
Скрин карты с public.tableau.com
Напомним, в Украине по состоянию на 13 марта официально зарегистрированы три случая COVID-19.
Одна из инфицированных скончалась в Житомирской области. Также стало известно о смерти украинки, которая работала в Италии.
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