Появилась карта мониторинга COVID-19 в Украине

Интерактивная карта показывает оперативную информацию о количестве госпитализированных с подозрением на коронавирус в разрезе областей.

В Украине официально подтверждены три случая COVID-19

Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public 13 марта.

На карте показано количество госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19, а также подтвержденные случаи заражения по областям.

Также указывается число койкомест, приспособленных для лечения вируса, в каждом регионе.

Согласно обнародованным данным, на данный момент в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы восемь человек: в Луцке, Виннице, Сумах, Полтаве, Кременчуге, Запорожье, Константиновке и Рубежном.

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