Ермак: Киев не может выйти из минских соглашений

Украина не может выполнять договоренности по Донбассу в их нынешнем виде, но выход из них принесет катастрофические последствия, подчеркнул глава ОП.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия. Об этом он сказал 13 марта в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

"Если внимательно посмотреть на то, что говорил президент (Владимир) Зеленский в Париже и почему были такие сложные переговоры, которые в итоге завершились документом, который я считаю маленькой, но победой, то первое, о чем шла речь, что мы не можем сегодня автоматически выполнять минские договоренности, которые уже не являются таким "монолитом". Это подтвердила и госпожа (канцлер Германии Ангела) Меркель", - отметил Ермак.

Он напомнил, что участники саммита нормандской четверки в Париже жестко реагировали на любые слова об изменении минских договоренностей.

"Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска", это будет иметь катастрофические результаты", - подчеркнул глава офиса ОП.

При этом он озвучил позицию о том, что минские соглашения следует пересмотреть.

Ермак указал, что украинская сторона не может пойти на условие передачи контроля над границей на Донбассе через два месяца после местных выборов, которое, по его словам, подписал в Минске бывший президент Петр Порошенко.

Глава ОП отметил, что власти 24 часа работают над тем, чтобы организовать проведение местных выборов в ОРДЛО этой осенью.

"Да, это зависит не только от нас, но я знаю, что мы работаем 24 часа (в сутки – ред.), чтобы совершить чудо. Если оно не произойдет, то президент в своем последнем выступлении сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира", - подытожил Ермак.

Ранее бывший глава МИД Вадим Пристайко подчеркнул, что некоторые пункты минских соглашений невозможно выполнить, а сам документ исчерпал себя. По его словам, Украина работает над новой редакцией договоренностей , несмотря на позицию РФ.

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