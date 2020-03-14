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Ермак: Киев не может выйти из минских соглашений

Комментариев: 5
Украина не может выполнять договоренности по Донбассу в их нынешнем виде, но выход из них принесет катастрофические последствия, подчеркнул глава ОП.
Глава ОП Андрей Ермак
Глава ОП Андрей Ермак
pravda.com.ua
 
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но выход из соглашений повлечет за собой катастрофические последствия. Об этом он сказал 13 марта в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.
 
"Если внимательно посмотреть на то, что говорил президент (Владимир) Зеленский в Париже и почему были такие сложные переговоры, которые в итоге завершились документом, который я считаю маленькой, но победой, то первое, о чем шла речь, что мы не можем сегодня автоматически выполнять минские договоренности, которые уже не являются таким "монолитом". Это подтвердила и госпожа (канцлер Германии Ангела) Меркель", - отметил Ермак.
 
Он напомнил, что участники саммита нормандской четверки в Париже жестко реагировали на любые слова об изменении минских договоренностей.
 
"Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска", это будет иметь катастрофические результаты", - подчеркнул глава офиса ОП.
 
При этом он озвучил позицию о том, что минские соглашения следует пересмотреть.
 
Ермак указал, что украинская сторона не может пойти на условие передачи контроля над границей на Донбассе через два месяца после местных выборов, которое, по его словам, подписал в Минске бывший президент Петр Порошенко.
 
Глава ОП отметил, что власти 24 часа работают над тем, чтобы организовать проведение местных выборов в ОРДЛО этой осенью.
 
"Да, это зависит не только от нас, но я знаю, что мы работаем 24 часа (в сутки – ред.), чтобы совершить чудо. Если оно не произойдет, то президент в своем последнем выступлении сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира", - подытожил Ермак.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что к реализации минских договоренностей необходимым гибкий подход
 
Ранее бывший глава МИД Вадим Пристайко подчеркнул, что некоторые пункты минских соглашений невозможно выполнить, а сам документ исчерпал себя. По его словам, Украина работает над новой редакцией договоренностей, несмотря на позицию РФ.

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Теги: донбасс, Ермак, переговоры в Минске, выборы на Донбассе, минские договоренности, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Himik    14.03.2020, 05:02
Оценка:  +1
Himik
Нам в очередной раз лапшу на уши вешают. На нормандский формат нужно наплевать, все равно Украине, кроме зла он ничего не принес, переориентировться на США, Великобританию и Канаду. Это критические страны для передового перевооружения. А Минские соглашения тяготят над Украиной. ЕС - лесом.
bertal    14.03.2020, 03:55
Оценка:  -3
bertal
Ну сказать прямо: не выполним "Минские соглашения" с России снимут все санкции слабо? быдло в 10 поколении
СТЕКЛО_МОЙ    14.03.2020, 04:29
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
бертал опять пересосал )))
SINOBI-LIFE    14.03.2020, 09:18
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Гнида запаребриковая уйдите с Крыма и Донбасса!!!
Frenki-zol    14.03.2020, 09:32
Оценка:  0
Frenki-zol
тебя там, додика, так ждут))))))))))))))))
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