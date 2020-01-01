Итоги 13 марта: первая жертва и закрытие границ

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В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса; СНБО приняло решение о закрытии границ для иностранцев: bigmir.net выделяет главные новости вчерашнего дня.

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Радомышле Житомирской области от коронавируса скончалась 71-летняя пенсионерка, у которой заболевание протекало в тяжелой форме.

Отмечается, что женщина жаловалась врачам на давление и плохое самочувствие. Она заразилась смертельным коронавирусом в Польше.

Украина закрывает границы из-за коронавируса

На заседании СНБО обсудили меры безопасности в Украине. Принято решение о закрытии границ на две недели. Границы закрыты для иностранцев. Решение вступит в силу через 24 часа - в воскресенье, 15 марта. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО Данилова, данная мера связана с распространением вируса COVID-19.

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский в видеообращении объяснил меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимают украинские власти, в пятницу, 13 марта. Зеленский посоветовал украинцам, которые сейчас за границей, экстренно вернуться в Украину. Авиасообщение через трое суток будет закрыто, при этом морское сообщение, ж/д и автомобильное сообщение продолжат работать.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Президент Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

Данная мера открывает доступ к выделению 50 миллиардов долларов для борьбы с заболеванием.

Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ

Кабинет министров Украины на выездном заседании в пятницу утвердил проекты постановлений “Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора“ и “О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесение изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины“.

Соответствующие проекты были утверждены с замечаниями профильных министерств и доработкой в течение одного дня.

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