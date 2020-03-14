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В Киеве пьяная компания избила копов, которые устроили ДТП

Комментариев: 5
Появились первые детали инцидента.
Фото из места событий
Фото из места событий
Информатор

Сегодня утром в Киеве сотрудники патрульной полиции совершили аварию, во время которой, кроме полицейской Toyota Prius, пострадало еще два автомобиля.

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Об этом сообщает Информатор из места событий.

Известно, что ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте в столице около 6.40 утра. Два автомобиля Hyundai стартовали со светофора возле улицы Просвещения, когда в один из них, по неизвестной причине, врезался автомобиль патрульной полиции. От удара его отбросило на другой Hyundai, который находился рядом.

Фото из места событий
Фото из места событий
Информатор

Очевидцы рассказали, что сразу после аварии из салона первого пострадавшего автомобиля, в котором находилось пять человек, вышли две девушки и два парня в состоянии алкогольного опьянения. Они начали вламываться в поврежденную Toyota Prius, провоцировать драку, нападая на девушку-полицейскую.

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На место ДТП прибыло еще три экипажа полиции, и карета скорой помощи. Медики оказывали помощь нескольким пассажирам из Hyundai, которые после аварии и потасовки пожаловались на плохое самочувствие.

Фото из места событий
Фото из места событий
Информатор

О предварительной информации, в аварию попал экипаж патрульной полиции Шевченковского района, который вероятно возвращался на базу на пересменку после патрулирования. Патрульные не пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, в Киеве "блогер" на камеру пробежался по патрульному авто. Теперь за лайки в сети молодой человек будет расплачиваться уголовной ответственностью.

 

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Теги: Киев, ДТП, авария, полицейские
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Комментариев (5)
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Olzika    14.03.2020, 12:12
Оценка:  +4
Olzika
так а копов-то избили или они все-таки не пострадали??
Потому_что    14.03.2020, 11:55
Оценка:  +26
Потому_что
Да, не та уже полиция, и бить ее будут все чаще, понабрали имбицилов.
Andrey2020    14.03.2020, 12:19
Оценка:  -2
Andrey2020
Ну-ну, бьют других, вроде как "имбицилов", неплохо в общем.
Только вот к кому Вы будете обращаться, если окажетесь на пути такой вот "веселой компании", а в полиции по Вашему мнению одни ....
Viksy27    14.03.2020, 14:04
Оценка:  -14
Viksy27
С такой полицией, можно рассчитывать только на себя. Из максимум бабушек на рынке гонять.
Потому_что    14.03.2020, 14:32
Оценка:  +16
Потому_что
А я дружище полиции не доверяю, и привык без неё обходиться, дешевле будет. Вы наверное давно в райотделах были, полиция больна импотенцией, толку от неё никакого нет.
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