В Киеве пьяная компания избила копов, которые устроили ДТП

Появились первые детали инцидента.

Сегодня утром в Киеве сотрудники патрульной полиции совершили аварию, во время которой, кроме полицейской Toyota Prius, пострадало еще два автомобиля.

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Об этом сообщает Информатор из места событий.

Известно, что ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте в столице около 6.40 утра. Два автомобиля Hyundai стартовали со светофора возле улицы Просвещения, когда в один из них, по неизвестной причине, врезался автомобиль патрульной полиции. От удара его отбросило на другой Hyundai, который находился рядом.

Фото из места событий Информатор

Очевидцы рассказали, что сразу после аварии из салона первого пострадавшего автомобиля, в котором находилось пять человек, вышли две девушки и два парня в состоянии алкогольного опьянения. Они начали вламываться в поврежденную Toyota Prius, провоцировать драку, нападая на девушку-полицейскую.

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На место ДТП прибыло еще три экипажа полиции, и карета скорой помощи. Медики оказывали помощь нескольким пассажирам из Hyundai, которые после аварии и потасовки пожаловались на плохое самочувствие.

Фото из места событий Информатор

О предварительной информации, в аварию попал экипаж патрульной полиции Шевченковского района, который вероятно возвращался на базу на пересменку после патрулирования. Патрульные не пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, в Киеве "блогер" на камеру пробежался по патрульному авто. Теперь за лайки в сети молодой человек будет расплачиваться уголовной ответственностью.

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