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"Умрут все пенсионеры". Глава Минздрава оскандалился из-за коронавируса

Комментариев: 26
Емец сделал резонансное заявление, но потом извинился.
Илья Емец
Илья Емец
moz.gov.ua

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус не коснется детей, однако от него умрут все пенсионеры в стране.

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Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения в пятницу, 13 марта.

Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, - сказал Емец.

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Между тем, заявление стало резонансным. Поэтому министр был вынужден объяснить свои слова общественности.

Емец отметил, что  люди пожилого возраста действительно более подвержены коронавирусной инфекции чем молодежь. Емец добавил, что государство делает все возможное, чтобы сберечь людей в возрасте от смертельного заболевание.

Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них  едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Министерство охраны здоровья Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски, - сообщает пресс-служба Минздрава от имени министра.

Кроме того, Емец призвал украинцев проявить внимание к своим пожилым родственникам на время коронавирусной пандемии.

Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина, - заявил министр.

Напомним, в Италии за сутки рекордная смертность от COVID-19. В стране зафиксировали 250 умерших за сутки и более 1200 с начала вспышки коронавируса. Общее число инфицированных достигло почти 15 тысяч.

 

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Теги: Емец, коронавирус, пенсионеры
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Комментариев (26)
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FPN    14.03.2020, 14:48
Оценка:  -11
FPN
А ОН САМ НЕ ПЕНСИОНЕР??????????!!!!!!!!!!!
ПродувКротов    14.03.2020, 13:54
Оценка:  +20
ПродувКротов
После такого словесного поноса в нормальных странах министры уходят в отставку. Может ли Минзоавом руководить дурачек ? 73% ДУРИКИ, у вас осталось чувство самосохранения ?
ПродувКротов    14.03.2020, 13:59
Оценка:  +17
ПродувКротов
А может вы и до сих пор думаете, что медицину на хлеб не намажешь ?
Vasya_iz_Ivanovo    14.03.2020, 16:39
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
ПродувКротов, это правильно, такие дураки позорят любую страну.
Da-Gabon    14.03.2020, 13:32
Оценка:  -19
Da-Gabon
Так шо, на БМ с ватой сражаться будет некому?
navigator2    14.03.2020, 13:37
Оценка:  +19
navigator2
габончик ти випадково не пенсік?
navigator2    14.03.2020, 13:24
Оценка:  +20
navigator2
вірус показал як буде йти розповсюдження і насдліки

а тепер уявіть "ефективність" чуми, коли міста пачками вимерали
людство може швидко в камений вік повернутися

а каца-пи з голой дупой і далі будуть згадувать ПАБЕДИ, молиться на ху_йла, і лізти
з камнями і палками до сусідів, це ПОСТІЙНА СКЛАДОВ
Vixerunt    14.03.2020, 13:12
Оценка:  +22
Vixerunt
Посмотрите статистику смертей в Италии - почти все это бабки к 80 годам. Вспомните кто помер на первом круизном лайнере- японские пенсионеры которым 87 лет. Это правда что вирус косит очень пожилых людей и не трогает детей.
ПродувКротов    14.03.2020, 13:17
Оценка:  +21
ПродувКротов
Как сказать. Звонили знакомые из одной из стран ЕС. У них в городке первый заболевший - ученик школы старших классов. Неудачно прокатился в Италию в составе спортивной команды. Теперь не только школа, но и весь городок на карантине.
Vixerunt    14.03.2020, 13:25
Оценка:  +22
Vixerunt
да, но малые не умирают как и взрослые люди до 50-60 лет. Для них это обычный грипп, может с осложнениями, а вот среди пенсионеров кому далеко за 70 смертность очень высока. Если скажем заболеет тупо вся школа на 2000 чел то помрёт бабка уборщица/вахтёрша. А если заболеет дом престарелых то капут.
navigator2    14.03.2020, 13:25
Оценка:  +18
navigator2
при грипі все померають, при цьому йде вибірковість Пенсікі ....і ка-цапи в любому віці
ПродувКротов    14.03.2020, 13:44
Оценка:  +18
ПродувКротов
Vixerunt - КОВИД19 -это не грипп. Доказано Китаем. В Китае не болели только малые дети , в возрасте до 9 лет. Но с тех пор вирус неоднократно мутировал. В ЕС и на россии версия вируса не такая мирная как в Ухане. Тут зараза ведет себя более агрессивнее.
navigator2    14.03.2020, 13:49
Оценка:  +15
navigator2
как би це погано не звучало але - людство заслужило на смерть
ПродувКротов    14.03.2020, 12:52
Оценка:  +19
ПродувКротов
Новое клоунское правительство еще более дебильное чем старое клоунское правительство. По сути дела клоуны у валасти деградируют очень быстро Жаль, УКРАИНА от этого страдает.
Alexsy    14.03.2020, 11:48
Оценка:  -20
Alexsy
Ух ты, значит по теории все много заговора - коронавирус был вырещен преднамеренно?
Alexsy    14.03.2020, 11:49
Оценка:  -21
Alexsy
*всемирного
Alexsy    14.03.2020, 12:25
Оценка:  -23
Alexsy
navigator2 14.03.2020
Ну и тараканы в голове.
navigator2    14.03.2020, 12:58
Оценка:  +22
navigator2
а критеріі "нормальності" для тебе що є?
navigator2    14.03.2020, 11:50
Оценка:  +15
navigator2
просто китайози хотіли звільнити ісконокитайски землі, але помилочка вишла і замість кац-апов вірус почав мочити пенсіков
Alexsy    14.03.2020, 12:11
Оценка:  -20
Alexsy
Ну учитывая, что за сто и тысячилетия каца-пы и хохл-ы генетически идентичны - то против славян?
navigator2    14.03.2020, 12:16
Оценка:  +16
navigator2
А як же зайва хромосома?
не-не ми не мишибратья!

Нах...йт треба таки "брати"?
Ви ментально: вбивці, вори і брехуни, здохніте і увесь світ зітхне з полегченням

Все зрозуміло "брат-славян"?
MNI1957    14.03.2020, 11:41
Оценка:  -19
MNI1957
тупорылое,ты до пенсии не доживёшь
navigator2    14.03.2020, 11:49
Оценка:  +17
navigator2
а у тебе ціль життя дожити до пенсіі?
navigator2    14.03.2020, 11:37
Оценка:  +14
navigator2
нема пенсіка - нема проблеми, якось так

а взагалі преврженці комуняк ці в більшості пенсікі
ПродувКротов    14.03.2020, 12:53
Оценка:  +19
ПродувКротов
Этот дурачек-министр так же пенсионер.
navigator2    14.03.2020, 12:57
Оценка:  +21
navigator2
це ситуаціі не меняє
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