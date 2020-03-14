"Умрут все пенсионеры". Глава Минздрава оскандалился из-за коронавируса

Емец сделал резонансное заявление, но потом извинился.

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус не коснется детей, однако от него умрут все пенсионеры в стране.

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Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения в пятницу, 13 марта.

Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, - сказал Емец.

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Между тем, заявление стало резонансным. Поэтому министр был вынужден объяснить свои слова общественности.

Емец отметил, что люди пожилого возраста действительно более подвержены коронавирусной инфекции чем молодежь. Емец добавил, что государство делает все возможное, чтобы сберечь людей в возрасте от смертельного заболевание.

Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Министерство охраны здоровья Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски, - сообщает пресс-служба Минздрава от имени министра.

Кроме того, Емец призвал украинцев проявить внимание к своим пожилым родственникам на время коронавирусной пандемии.

Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина, - заявил министр.

Напомним, в Италии за сутки рекордная смертность от COVID-19. В стране зафиксировали 250 умерших за сутки и более 1200 с начала вспышки коронавируса. Общее число инфицированных достигло почти 15 тысяч.

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