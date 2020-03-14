В МОЗ рассказали, как правильно хоронить погибших от коронавируса

Появились первые рекомендации касательно захоронения погибших от коронавируса.

В Министерстве охраны здоровья рассказали, как правильно хоронить скончавшихся в результате осложнений коронавирусной инфекции людей.

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Об этом сообщают "Украинские национальные новости" со ссылкой на и.о. директора центра общественного здоровья МОЗ Игоря Кузина.

Во время брифинга, который чиновники Минздрава посвятили ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, Кузин отметил, что есть только особый режим дезинфекции помещений и защитные средства для врачей.

Эти рекомендации (ВОЗ по захоронению умерших от коронавируса, - ред.) довольно общие. Они не являются специфичными по отношению к коронавирусу. Но они прописывают специальные режимы дезинфекции. Обычно рекомендуют усиленный режим дезинфекции и применение обычных мер... Только дезинфекция и специальные защитные средства, которые применяются к врачам, которые непосредственно задействованы при всем процессе, - объяснил чиновник.

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Напомним, в Италии за сутки рекордная смертность от COVID-19. В стране зафиксировали 250 умерших за сутки и более 1200 с начала вспышки коронавируса. Общее число инфицированных достигло почти 15 тысяч.

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