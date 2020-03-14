Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МОЗ рассказали, как правильно хоронить погибших от коронавируса

Комментариев: 13
Появились первые рекомендации касательно захоронения погибших от коронавируса.
Игорь Кузин (по центру)
Игорь Кузин (по центру)
kp.ua

В Министерстве охраны здоровья рассказали, как правильно хоронить скончавшихся в результате осложнений коронавирусной инфекции людей.

Читай также: Итоги 13 марта: первая жертва и закрытие границ

Об этом сообщают "Украинские национальные новости" со ссылкой на и.о. директора центра общественного здоровья МОЗ Игоря Кузина.

Во время брифинга, который чиновники Минздрава посвятили ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине, Кузин отметил, что есть только особый режим дезинфекции помещений и защитные средства для врачей.

Эти рекомендации (ВОЗ по захоронению умерших от коронавируса, - ред.) довольно общие. Они не являются специфичными по отношению к коронавирусу. Но они прописывают специальные режимы дезинфекции. Обычно рекомендуют усиленный режим дезинфекции и применение обычных мер... Только дезинфекция и специальные защитные средства, которые применяются к врачам, которые непосредственно задействованы при всем процессе, - объяснил чиновник.

Читай также: Трамп намерен пройти тест на коронавирус 

Напомним, в Италии за сутки рекордная смертность от COVID-19. В стране зафиксировали 250 умерших за сутки и более 1200 с начала вспышки коронавируса. Общее число инфицированных достигло почти 15 тысяч.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, захоронение, вирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
jupiters    14.03.2020, 15:57
Оценка:  -2
jupiters
пусин не виноватый их там нету...!
jupiters    14.03.2020, 15:56
Оценка:  -2
jupiters
из google
jupiters    14.03.2020, 15:56
Оценка:  -3
jupiters
во всем виноваты евреи
А_Л_Н    14.03.2020, 15:45
Оценка:  +12
А_Л_Н
лапшу с ушей уже можно кушать? )))
Антибес    14.03.2020, 13:49
Оценка:  -19
Антибес
Это и есть Пэрэмога?Или пока ещё нет?)))))
ПродувКротов    14.03.2020, 14:18
Оценка:  +14
ПродувКротов
Это просто дурачки, выбранные благодаря 73%ДУРАЧКОВ избирателей.
Vixerunt    14.03.2020, 13:33
Оценка:  +21
Vixerunt
Вирусы в отл. от бактериальных инфекций не живут в мёртвом теле. Вы можете нажраться мертвятины через 2-3 дня после смерти и кроме поноса ничего не подхватите. Вирусу нужна живая клетка, на воздухе он живёт пару часов, а на ярком солнце где ультрафиолет и того меньше.
Зaлюбкы    14.03.2020, 13:05
Оценка:  -26
Зaлюбкы
Медреформа,которую внедрила бабушка-смерть по фамилии Супрун,во всей красе.Но не это главное.Ведь Путин уже в Киеве!
ПродувКротов    14.03.2020, 13:13
Оценка:  +23
ПродувКротов
Вы дурачком родились, или у вас работа такая ?
ПродувКротов    14.03.2020, 12:35
Оценка:  +19
ПродувКротов
МЕДРЕФОРМА ОТ КВАРТАЛЬНЫХ КЛОУНОВ - Урезали зарплаты врачам, сократили 60% медсестер, а оставшимся урезали зарплату, Закрыли много профильных больниц и все туберкулезные диспансеры. Урезали зарплаты семейгным врачам, урезали финансирование поликлилик и больниц. Не закупили лекарства на 2020 г.
ПродувКротов    14.03.2020, 12:37
Оценка:  +20
ПродувКротов
Прошлепали начало эпидемии короновируса и как вишенька на торте - организовали занятия с правильных похорон граждан Украины РЖАЧНО
ПродувКротов    14.03.2020, 12:38
Оценка:  +18
ПродувКротов
Как вам такое, 73%ДЫБИЛЫ ?
vlabzh    14.03.2020, 11:59
Оценка:  +22
vlabzh
Показатель летальности правильно определить как отношение
количества умерших к количеству выздоровевших (а не инфицированных,
поскольку они ещё не прошли цикл болезни с тем или иным исходом).
По этой формуле летальность в Италии порядка 15-20%. Поэтому
никакие ограничительные меры не будут лишними.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь