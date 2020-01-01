Под Днепром мужчина расстрелял своего кредитора

Известны детали инцидента.

В среду, 11 марта, в городе Новомосковск Днепропетровской области мужчина застрелил из ружья своего кредитора из-за огромного долга.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что вечером к хозяину дома пришли двое мужчин с требованием вернуть 27 тысяч долларов, которые ему дали в долг. Мужчина пустил гостей в дом. Вместе они стали пить спиртное говорить о долге. В ходе беседы хозяин взял охотничье ружье и выстрелил в сторону одного из мужчин. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице. Подозреваемого в убийстве задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На данный момент задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, в Киеве коп расстрелял дома посуду, а затем выпрыгнул в окно. Выяснением обстоятельств странного инцидента сейчас занимаются правоохранители.

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