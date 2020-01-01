В Сумах задержали парня за танцы на машине копов

"Танцора" нашли и доставили в отдел полиции. Его действия квалифицированы по статье о хулиганстве.

В городе Сумы задержали молодого мужчину, который станцевал на полицейской машине. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что экипаж реагирования полиции охраны прибыл на срабатывание "тревожной кнопки" к одному из центральных универмагов областного центра. Пока правоохранители отрабатывали ситуацию, их служебный автомобиль стал объектом внимания нескольких парней. Когда полицейские вернулись к машине, они нашли ее поврежденной и грязной.

Чтобы выяснить, что произошло в их отсутствие, копы просмотрели записи видеорегистратора машины и камер видеонаблюдения торгового заведения. И установили, что у машины находились несколько молодых людей. Один из них сначала фотографировался у авто, а потом другой залез на крышу и стал танцевать, а один из его товарищей снимал эти действия на телефон.

"Танцора" нашли и доставили в отдел полиции. Его действия квалифицированы по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины). Парню грозит до пяти лет ограничения свободы.

Ранее на этой неделе в центре Киева неизвестный в яркой одежде пробежался по крыше полицейского автомобиля. Его задержали.

А в прошлом году в Ровно парень пробежал по полицейской машине и заявил, что он "запускает челлендж".

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