Дочь работает в садике: с кем контактировала первая жертва коронавируса

Известно, кого могла заразить погибшая женщина.

Все люди, которые в ближайшее время контактировали с погибшей от коронавируса пенсионеркой из Радомышля, находятся в изоляции.

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Об этом пишет Обозреватель.

По информации издания, дочь погибшей пенсионерки работает завхозом в детском садике, который находится в Святошинского района Киева. Оказывается, она общалась с мамой с 8 по 11 марта. Сейчас дочь также находится в изоляции.

Кроме того, в изоляции находятся две сотрудницы этого же детского садика, которые контактировали с завхозом. Обе женщины - жительницы Коцюбинского под Киевом. Одна из них няня, а вторая - помощник воспитателя.

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Журналисты связались с одной из женщин, но она сказала, что у нее все хорошо и бросила трубку. Заведующая детсадом отказалась комментировать ситуацию.

Уже сегодня, 14 марта, 71-летнюю женщину похоронили.

Родственники с пониманием отнеслись к тому, что они находятся в изоляции и не могут участвовать в похоронах, - сказали в местной администрации.

Ситуация в городе спокойная, но продолжает работать полиция.

Напомним, в Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая от COVID-19. Пять человек пожаловались на высокую температуру и насморк. Все они 8 марта посещали церковь вместе с погибшей пенсионеркой.

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