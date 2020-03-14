Ветераны добровольческих формирований собрались на Михайловской площади, несмотря на запрет о проведении массовых акций в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

В Киеве в субботу состоялся марш по случаю Дня добровольца, который празднуется 14 марта. В мероприятии приняли участие ветераны Азова, Правого сектора, батальона Донбасс и других добробатов, сообщает Корреспондент.net.

Ветераны добровольческих формирований собрались на Михайловской площади, несмотря на запрет о проведении массовых акций в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В полдень шествие началось. Участники марша отправились в правительственный квартал через Майдан Независимости, аллею Небесной Сотни, улицы Грушевского, Шелковичную, Институтскую и Банковую.

Шествие сопровождали сотрудники Наполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Ветераны скандировали "Слава Украине – героям слава!", "Зелю – геть!", "Аваков – черт", троекратное "смерть!" и другие.

Примерно в 13:30 добровольцы пришли к Офису президента. Здесь собралось несколько тысяч человек. Ожидается, что акция будет продолжаться до 16:00.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошел марш ветеранов ко Дню добровольца

Напомним, День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

В январе 2017 года Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил учредить награду добровольцам.

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