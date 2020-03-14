Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве прошел марш ветеранов ко Дню добровольца

Комментариев: 13
Ветераны добровольческих формирований собрались на Михайловской площади, несмотря на запрет о проведении массовых акций в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Участники марша в Киеве активно скандировали "Зелю – геть!"
Участники марша в Киеве активно скандировали "Зелю – геть!"
Павел Пащенко / Корреспондент.net

В Киеве в субботу состоялся марш по случаю Дня добровольца, который празднуется 14 марта. В мероприятии приняли участие ветераны Азова, Правого сектора, батальона Донбасс и других добробатов, сообщает Корреспондент.net.

Ветераны добровольческих формирований собрались на Михайловской площади, несмотря на запрет о проведении массовых акций в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В полдень шествие началось. Участники марша отправились в правительственный квартал через Майдан Независимости, аллею Небесной Сотни, улицы Грушевского, Шелковичную, Институтскую и Банковую.

Шествие сопровождали сотрудники Наполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Ветераны скандировали "Слава Украине – героям слава!", "Зелю – геть!", "Аваков – черт", троекратное "смерть!" и другие.

Примерно в 13:30 добровольцы пришли к Офису президента. Здесь собралось несколько тысяч человек. Ожидается, что акция будет продолжаться до 16:00.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошел марш ветеранов ко Дню добровольца

Напомним, День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

В январе 2017 года Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил учредить награду добровольцам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, видео, фото, марш, Банковая, доброволец, Владимир Зеленский, добровольческие батальоны, добровольцы, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
Aтти    14.03.2020, 16:48
Оценка:  -1
Aтти
Стадо долбоящеров.
Хулиганка*    14.03.2020, 16:11
Оценка:  -7
Хулиганка*
Еще больше льгот дайте этим бездельникам, сидящим на шее налогоплательщика, так они вообще из Киева вылезать не будут, а почему бы и нет? Им же государство взяло на содержание. А вот если бы стоял вопрос, что работать нужно и на жизнь зарабатывать. то не шастали бы по столице эти ахтывысьы-вытыраны.
ПродувКротов    14.03.2020, 16:31
Оценка:  +3
ПродувКротов
Ну вы и дурачек однако. И как вас взяли работать на пригожинскую тролеферму. Что, уже совсем на москве выбора персонала никакого нет ?
nelci    14.03.2020, 16:11
Оценка:  -6
nelci
НЕ могу вспомнить, а какого числа у нас праздник "Активиста" и праздник "волонтеров" ?
Предаторр    14.03.2020, 15:13
Оценка:  -13
Предаторр
В цивилизованных странах при объявлении карантина этих уродов отправили бы в изоляторы за нарушение карантина.А у нас нет ни власти,ни законов,а о цивилизации мы можем только мечтать в своих липких снах.
bohdan_    14.03.2020, 15:40
Оценка:  +7
bohdan_
гнида заткни пельку
ПродувКротов    14.03.2020, 15:06
Оценка:  +9
ПродувКротов
Молодцы ! Хорошо, что у нас в стране есть здоровые силы. Берегите себя.
Кайдаш    14.03.2020, 14:47
Оценка:  +9
Кайдаш
Помоги же нам, Господь
Зелю-падлу побороть;
По ботОксному eблy
Помоги нам дать xyйлy
Boxerogos    14.03.2020, 14:15
Оценка:  -13
Boxerogos
От имени всех разумных украинцев желаю всем этим"ветеранам"до конца марта этого года откинуть копыта от коронавируса и прочих сопутствующих болезней.Этот паразитический биомусор не имеет право на существование.Это все знают.Аминь.
ПродувКротов    14.03.2020, 15:09
Оценка:  +13
ПродувКротов
Boxerogos - вы на своей россии помрете от профессионального заболевания - захлебнетесь собственным говном Произойдет процесс самоочищение природы
Антибес    14.03.2020, 14:10
Оценка:  -10
Антибес
Марш вытеранусов ко Дню Долбойобца?Фееричные опладушки!)))))
ПродувКротов    14.03.2020, 15:10
Оценка:  +11
ПродувКротов
Лосьон боярышника деформировал вам остатки мозга.
SINOBI-LIFE    14.03.2020, 15:35
Оценка:  +9
SINOBI-LIFE
Оно гурман,пьёт только коктейли - бояра + стекломой + брага!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь