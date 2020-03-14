Порошенко находится в испанской клинике, но хочет в Украину

СМИ узнали детали зарубежного визита Порошенко.

Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко улетел в Испанию. Из-за этого визита он пропустил очередной допрос в Государственном бюро расследований.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники.

По данным источников издания, экс-президент ездил в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник. И должен был там пробыть еще как минимум неделю.

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Между тем, после решения Зеленского о закрытии границ и прекращении авиасообщения с другими странами в связи с коронавирусом Петр Порошенко срочно засобирался в Украину.

Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта, - заявил источник.

Напомним, Порошенко покинул Украину и не придет на допрос в ГБР. Политик покинул границы страны.