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Порошенко находится в испанской клинике, но хочет в Украину

Комментариев: 11
СМИ узнали детали зарубежного визита Порошенко.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Схемы

Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко улетел в Испанию. Из-за этого визита он пропустил очередной допрос в Государственном бюро расследований.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники.

По данным источников издания, экс-президент ездил в Испанию на лечебный курс по детоксикации в одной из клиник. И должен был там пробыть еще как минимум неделю.

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Между тем, после решения Зеленского о закрытии границ и прекращении авиасообщения с другими странами в связи с коронавирусом Петр Порошенко срочно засобирался в Украину.

Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта, - заявил источник. 

Напомним, Порошенко покинул Украину и не придет на допрос в ГБР. Политик покинул границы страны.

 

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Теги: Порошенко, Испания, клиника, коронавирус
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Комментариев (11)
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Колишній-східняк    14.03.2020, 16:24
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Пришел конец очередной кaсaпской байке...
MNI1957    14.03.2020, 15:22
Оценка:  -19
MNI1957
бигмир галицайский
Vixerunt    14.03.2020, 15:30
Оценка:  +14
Vixerunt
он просто НЕ про_росийский; вам следует забыть про Украину в которой любят всё мацкальское от Чопа до Харькова и не важно Западная это Укр. или Восточная.
Предаторр    14.03.2020, 15:21
Оценка:  -19
Предаторр
Почему эта свинорылая мразь ещё не сдохла от коронавируса?
Vixerunt    14.03.2020, 14:54
Оценка:  +15
Vixerunt
Boxerogos-- во первых у этого человека нет алкоголизма иначе он никогда не стал бы олигархом (бухло и большие деньги не совместимы), а потом вы много знаете олигархов которых посадили !!!! Вся эта возня крысиная с допросами и прю лабудой просто пиар что б было что по телеку дурням показывать.
ИИИИИИИИИИ    14.03.2020, 15:06
Оценка:  -18
ИИИИИИИИИИ
Как раз среди олигархов и депутатов алкашни и наркоманов немеряно.
colavova    14.03.2020, 15:18
Оценка:  +17
colavova
ИИИИИИИИИГО_ГО
Boxerogos    14.03.2020, 14:46
Оценка:  -16
Boxerogos
Педя Пидоpoшенко,слишком ты свой алкоголизм запустил,детоксикация не поможет.А ведь тебя ещё коронавирус ждёт.А потом транспортировка твоей туши в склеп на Зверинецком кладбище.Хотя было бы гораздо лучше если бы тебя живьём кремировали в Испании,а останки твои разбросали на местной мусорной свалке.А
Boxerogos    14.03.2020, 14:48
Оценка:  -22
Boxerogos
минь.
Андрей    14.03.2020, 16:04
Оценка:  +10
Андрей
Тебя просто пустят на перегной.
Гонта55    14.03.2020, 16:06
Оценка:  +10
Гонта55
Лаптєногий,ваша казочка про єврейське походження і алкоголізм Порошенка уже нікому не цікава.Обнови методичку.Не може він бути алкоголіком.У нього цукровий діабет.Росію створив Пйотр Алєксєєвіч,а прикончить Петро Олексійович.Так що хряпни бояришніка і бренькай на своїй балалайці.
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