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COVID-19: закрыто автобусное сообщение с Радомышлем

Комментариев: 1
Автобусы в Радомышль не будут ездить до конца месяца, утверждают в справочной службе центрального автовокзала Житомира.
В Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию
В Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию
Украинская правда

Автобусное сообщение с районным центром Радомышль в Житомирской области, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса COVID-19, отменено до конца месяца. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 14 марта.

"К Радомышлю автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", – рассказали в справочной службе центрального автовокзала Житомира.

На электронном табло автовокзала было указано, что рейсы "Житомир – Радомышль" и "Житомир – Малин" через Радомышль задерживаются.

Накануне во время брифинга глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при ОГА, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир – Радомышль" и "Киев – Радомышль".

Напомним, 13 марта в инфекционном отделении райбольницы Радомышля умерла 71-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Перед смертью женщина посещала службу в церкви. После этого пять прихожан пожаловались на высокую температуру и насморк. Все они посещали церковь вместе с погибшей пенсионеркой. Дезинфекцию помещения храма и автовокзала в Радомышле уже провели.

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Теги: транспорт, эпидемия, автобус, Житомирская область, общественный транспорт, заражение, Коронавирус, Радомишль, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    14.03.2020, 14:30
Оценка:  -15
Boxerogos
Кретины!Этот город нужно изолировать,а не автобусное сообщение прекращать.
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