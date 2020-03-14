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В Николаеве чемпионка Украины насмерть сбила беременную женщину

Комментариев: 26
По информации СМИ, за рулем была Ольга Ладыга.
Фото из места ДТП
Фото из места ДТП
news.pn

Вчера вечером в Николаеве 25-летняя чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга насмерть сбила на дороге беременную женщину.

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Об этом сообщает ресурс Преступности.НЕТ.

По данным издания, авария произошла в микрорайоне Намыв. Известно, что чемпионка и фотомодель на авто марки Mitsubishi Pajero сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. К сожалению, травмы оказались летальными. Жертва скончалась на месте.

Ольга Ладыга
Ольга Ладыга
соцсети

Очевидцы рассказывают, что авто Mitsubishi врезалось в машину впереди марки Geely. Ольга Ладыга после столкновения сразу выскочила из машины, чтобы посмотреть на состояние пешехода. Спортсменка находилась в шоковом состоянии.

Автомобиль принадлежит парню чемпионки
Автомобиль принадлежит парню чемпионки
news.pn

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Местные не раз жаловались на проблемный переход в этом месте. На данном участке дороги из-за установленного там ограждения людям приходится выходить на проезжую часть.

Женщина была беременной
Женщина была беременной
news.pn

Известно, что погибшей было 32 года. Ее звали Елена. Решается вопрос о задержании 25-летней спортсменки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть“).

Виновница ДТП была в шоке
Виновница ДТП была в шоке
Нацполиция Украины

Издание “Новости-N“ пишет, что у спортсменки Ольги Ладыги не было водительского удостоверения на момент совершения ДТП. Более того, она его никогда не получала. Копы сразу же попросили девушку показать документ, дающий право на управление транспортным средством, однако она заявила, что удостоверения при себе у нее нет. Позже чемпионка призналась, что его нет вообще, поскольку она его никогда не получала. Также известно, что автомобиль-убийца принадлежит молодому человеку Ольги Ладыги.

Напомним, в Киеве пьяная компания избила копов, которые устроили ДТП. Появились первые детали инцидента.

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Теги: ДТП, Ольга Ладыга, чемпионка
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Комментариев (26)
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Vixerunt    16.03.2020, 08:09
Оценка:  +22
Vixerunt
Как можно было сесть в тачку без прав; их в конце концов можно было тупо купить у ментов (если в авто-школу ходить взападло). НО ездить без прав в наглую это маразм. А на месте того пацана что ей машину дал надо заявить про угон иначе он тупо соучастник.
mrf49    16.03.2020, 07:32
Оценка:  +22
mrf49
Цю cуку пocaдaть?
mrf49    16.03.2020, 07:29
Оценка:  +22
mrf49
- Две смерти.
Sheva_46    15.03.2020, 15:35
Оценка:  +4
Sheva_46
А у власника авто в голові, крім вати, щось ще є? Він не тільки співучасник, а й головний відповідальний за цей злочин.
advokit    15.03.2020, 12:53
Оценка:  +20
advokit
Ще було б добре якби люди які переходять дорогу, дивились по сторонах! Навіть на пішоходних переходах!
Ivanez    15.03.2020, 10:03
Оценка:  +23
Ivanez
Для фемменисток дилема "Как в этой ситуации во всем обвинить мужиков?"
ЗаелоПластинку    15.03.2020, 10:06
Оценка:  +22
ЗаелоПластинку
Хули тут обвинять, пешеходный переход рисовал мужик
ЗаелоПластинку    15.03.2020, 00:11
Оценка:  +22
ЗаелоПластинку
Петиция о привлечении доблестного воена ДНР за убийство Кати Сторожук за год! набрала меньше 7тыс. голосов. Вот так двуличные мрази, типа Антибеса и Вшыванки переживают за детей. Двойные стандарты русских уже давно стали легендой. Продолжайте прятаться за спинами женщин и детей, как велел путен
FPN    14.03.2020, 19:46
Оценка:  -30
FPN
ОТКУПИТСЯ!!!!!!
СтальнаяКрыса    15.03.2020, 00:05
Оценка:  +19
СтальнаяКрыса
И её собъет авто после проклятия близких погибшей.
zerovald    14.03.2020, 19:43
Оценка:  +7
zerovald
Да уж. Дуры за рулем к сожалению...И это нынче не редкость..А еще и без прав.Так пусть таким по заслугам дают и по закону пусть судят и сажают а не как обычно выпускают под заставу
ANDREICH    14.03.2020, 19:18
Оценка:  +4
ANDREICH
за грати суку
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