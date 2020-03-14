В Николаеве чемпионка Украины насмерть сбила беременную женщину

По информации СМИ, за рулем была Ольга Ладыга.

Вчера вечером в Николаеве 25-летняя чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга насмерть сбила на дороге беременную женщину.

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Об этом сообщает ресурс Преступности.НЕТ.

По данным издания, авария произошла в микрорайоне Намыв. Известно, что чемпионка и фотомодель на авто марки Mitsubishi Pajero сбила девушку-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. К сожалению, травмы оказались летальными. Жертва скончалась на месте.

Ольга Ладыга соцсети

Очевидцы рассказывают, что авто Mitsubishi врезалось в машину впереди марки Geely. Ольга Ладыга после столкновения сразу выскочила из машины, чтобы посмотреть на состояние пешехода. Спортсменка находилась в шоковом состоянии.

Автомобиль принадлежит парню чемпионки news.pn

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Местные не раз жаловались на проблемный переход в этом месте. На данном участке дороги из-за установленного там ограждения людям приходится выходить на проезжую часть.

Женщина была беременной news.pn

Известно, что погибшей было 32 года. Ее звали Елена. Решается вопрос о задержании 25-летней спортсменки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть“).

Виновница ДТП была в шоке Нацполиция Украины

Издание “Новости-N“ пишет, что у спортсменки Ольги Ладыги не было водительского удостоверения на момент совершения ДТП. Более того, она его никогда не получала. Копы сразу же попросили девушку показать документ, дающий право на управление транспортным средством, однако она заявила, что удостоверения при себе у нее нет. Позже чемпионка призналась, что его нет вообще, поскольку она его никогда не получала. Также известно, что автомобиль-убийца принадлежит молодому человеку Ольги Ладыги.

Напомним, в Киеве пьяная компания избила копов, которые устроили ДТП. Появились первые детали инцидента.

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