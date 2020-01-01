Сотрудники Минфина будут работать дистанционно из-за COVID-19

Руководители продолжат ходить на работу, а встречи будут проводиться по интернету через конференц-звонки.

Часть сотрудников Министерства финансов перейдут на дистанционную работу для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в субботу, 14 марта.

Работники ведомства будут работать из дома уже с понедельника, 16 марта. В первую очередь, речь идет о людях, у которых есть дети. Технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечены.

Министерство также отменило все заграничные командировки, а официальные встречи будут проводиться в режиме конференц-звонков.

Тем не менее, Минфин работает в штатном режиме и продолжает выполнять все свои функции. Руководящий состав Минфина присутствует на своих рабочих местах.

Напомним, что ранее совет церквей обратился к верующим из-за COVID-19. Верующих призвали не впадать в панику, но и не пренебрегать опасностью, связанной с коронавирусом, а при наличии симптомов ОРВИ - оставаться дома.

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