В Радомышле два новых подозрения на коронавирус

Появились новые детали из города, где зафиксирована первая жертва коронавируса.

В Украине новые два подозрения на коронавирус ТСН

В городе Радомышль Житомирской области, где вчера от коронавируса скончалась 71-летния местная жительница, Covid-19 подозревают еще у двоих людей.

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Об этом заявил директор Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Зиновий Парамонов, передает ТСН.

По словам Парамонова, уже появились первые результаты обследования жителей Радомышля, которые вчера чувствовали себя плохо. У части людей, у которых вчера подозревали коронавирус, болезнь не подтвердилась. Однако обоснованные опасения по поводу здоровья остаются еще относительно двух жителей Житомирской области.

Мы вчера в нескольких подозрениях выставили диагноз грипп. Два человека еще под подозрением, из Андрушевки и из Бердичева. Вчера мы их обследовали на грипп. Подозрение не подтвердилось, дальше будем проверять на коронавирус. Всех, с кем они контактировали, поместили на обсервацию, - заявил Парамонов.

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При этом он отметил, что ситуация в Радомышле находится под контролем. Все, кто контактировал с погибшей пенсионеркой, уже изолированы.

Напомним, известно, с кем контактировала первая жертва коронавируса. Известно, кого могла заразить погибшая женщина.

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