В Радомышле два новых подозрения на коронавирус
В городе Радомышль Житомирской области, где вчера от коронавируса скончалась 71-летния местная жительница, Covid-19 подозревают еще у двоих людей.
Читай также: Порошенко находится в испанской клинике, но хочет в Украину
Об этом заявил директор Житомирского областного лабораторного центра Минздрава Зиновий Парамонов, передает ТСН.
По словам Парамонова, уже появились первые результаты обследования жителей Радомышля, которые вчера чувствовали себя плохо. У части людей, у которых вчера подозревали коронавирус, болезнь не подтвердилась. Однако обоснованные опасения по поводу здоровья остаются еще относительно двух жителей Житомирской области.
Мы вчера в нескольких подозрениях выставили диагноз грипп. Два человека еще под подозрением, из Андрушевки и из Бердичева. Вчера мы их обследовали на грипп. Подозрение не подтвердилось, дальше будем проверять на коронавирус. Всех, с кем они контактировали, поместили на обсервацию, - заявил Парамонов.
Читай также: COVID-19: закрыто автобусное сообщение с Радомышлем
При этом он отметил, что ситуация в Радомышле находится под контролем. Все, кто контактировал с погибшей пенсионеркой, уже изолированы.
Напомним, известно, с кем контактировала первая жертва коронавируса. Известно, кого могла заразить погибшая женщина.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.