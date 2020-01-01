Минздраву поручили определить санврачей в регионах

Сейчас в Украине функции главного санитарного врача выполняет Виктор Ляшко. Ему поручено определить уполномоченных санврачей в областях.

Кабмин поручил Минздраву определить главных санитарных врачей в регионах. Решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщает правительственный портал в субботу, 14 марта.

Полномочия были возложены на замглавы Минздрава, главного государственного санврача Виктора Ляшко.

"Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача на осуществление отдельных полномочий. А именно: относительно эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине провели 500 тестов на коронавирус. Вирусологическая референс-лаборатория исследует не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

В частности, в Черновцах у четырех человек подозревают COVID-19. В отношении госпитализированных ведется эпидемиологическое расследование. Выясняется, с кем они контактировали.

Коронавирус в Украине. Последние новости онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet