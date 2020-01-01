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В Украину не пустили россиянку, ехавшую провести мастер-класс в Киеве

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Женщина планировала вести мастер-класс по психологии, но пограничникам сказала, что едет к подруге. Теперь ей запретили въезд в Украину на три года.
В Украину не пустили россиянку, которая приехала проводить мастер-класс по психологии
В Украину не пустили россиянку, которая приехала проводить мастер-класс по психологии
dpsu.gov.ua

Россиянку, которая планировала провести в Киеве мастер-класс по психологии, не пустили в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 14 марта.

"В Жулянах пограничники запретили въезд гражданке РФ, прилетевшей в Киев проводить мастер-класс. Сейчас россиянка не пропущена через границу и, кроме того, на три года запрещено ей въезд на территорию Украины", - сказано в сообщении.

Психолог и телеведущая планировала провести мастер-класс Теория невероятности в Киеве, но на контроле в пункте пропуска в аэропорту Жуляны сказала пограничникам, что едет с частной целью - проведать подругу.

Пограничники также установили, что женщина незаконно посещала аннексированный Крым, где также проводила тренинги по психологии, в связи с чем ей запретили въезд в Украину на три года.

 
 

Напомним, что ранее в Украину не пустили трех лекторов из России. В киевский аэропорт Жуляны приехали российские специалисты в сфере журналистики, блогерства и социальных коммуникаций.

Также сообщалось, что в Украину не пустили главреда российского телеканала. Главный редактор российского телеканала RTVI Пивоваров, согласно решению пограничников, не смог подтвердить цель визита.

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Теги: Украина-Россия, россияне, пограничники, Госпогранслужба, Запрет на въезд
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Источник: korrespondent.net

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