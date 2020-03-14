В Украине приостановят работу 107 пунктов пропуска
На время карантина из-за коронавируса в Украине 107 пунктов пропуска приостановят работу. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге в субботу, 14 марта.
"Несколько хотел бы детализировать те положения в распоряжении Кабмина. Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу", - заявил Дейнеко.
Пунктов пропуска, которые будут работать, достаточно, подчеркнул Дейнеко и отметил, что закрыты те, где наблюдался небольшой пассажиропоток.
"Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу 3-5 человек. Мы оставили необходимое количество пропуска с каждой смежной страной. Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы", - пояснил глава ГПСУ.
Он также сообщил, что Кабмин пока не принял решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе.
"По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе - ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения", - сказал Дейнеко.
Напомним, что за последними новостями о коронавирусе в Украине можна следить по ссылке.
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