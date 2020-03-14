В Украине приостановят работу 107 пунктов пропуска

Во время карантина в Украине будут работать 123 пункта пропуска из 230. При этом Кабмин еще не решил, как поступить с КПВВ на Донбассе.

На время карантина из-за коронавируса в Украине 107 пунктов пропуска приостановят работу. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге в субботу, 14 марта.

"Несколько хотел бы детализировать те положения в распоряжении Кабмина. Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу", - заявил Дейнеко.

Пунктов пропуска, которые будут работать, достаточно, подчеркнул Дейнеко и отметил, что закрыты те, где наблюдался небольшой пассажиропоток.

"Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу 3-5 человек. Мы оставили необходимое количество пропуска с каждой смежной страной. Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы", - пояснил глава ГПСУ.

Он также сообщил, что Кабмин пока не принял решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе.

"По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе - ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения", - сказал Дейнеко.

Напомним, что за последними новостями о коронавирусе в Украине можна следить по ссылке.

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