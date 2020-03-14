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Контрабандисты пытались вывезти респираторы на 1 млн грн

Комментариев: 6
Злоумышленники в Херсоне попытались вывезти из Украины 21 тысячу респираторов, которые сейчас запрещено экспортировать.

В Херсоне контрабандисты попытались незаконно вывезти за границу средства индивидуальной защиты, запрещенные для экспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 14 марта.

Частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт Херсон 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы.

"Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз", - сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее украинец пытался вывезти 50 тысяч масок в ЕС. Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин нашли тысячи респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины.

Также Госпогранслужба показала на видео тонны контрабандных масок в Борисполе. В одном из терминалов аэропорта пограничники обнаружили товары противоэпидемического назначения.

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Теги: контрабанда, Херсон, полиция, карантин, маски, контрабандисты, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Дятєл    14.03.2020, 21:10
Оценка:  0
Дятєл
Походу я понял здесь никаво нет, пойду атпишусь в фейсбук.
Дятєл    14.03.2020, 21:08
Оценка:  0
Дятєл
Кто хочет устроить акцию пратеста возле маего дома из-за коровавируса? подтягивайтесь, первий кто прийдет получит ат миня аплеуху
Дятєл    14.03.2020, 21:05
Оценка:  0
Дятєл
Пачитал о симтомах коровавируса, - все точь как у миня.
Дятєл    14.03.2020, 21:03
Оценка:  0
Дятєл
Кто знаєт вивезли из китая ту суку вместе с ее сабакой?
Дятєл    14.03.2020, 21:01
Оценка:  0
Дятєл
Чето мне нездаровитца, кто знаєте какиє симтомьІ коровавируса?
мокрец    14.03.2020, 19:40
Оценка:  0
мокрец
как пишет БМ, напомним:
господин Радуцкий. По информации СМИ, купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн Источник: https://censor.net.ua/n3179292
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