Контрабандисты пытались вывезти респираторы на 1 млн грн

Злоумышленники в Херсоне попытались вывезти из Украины 21 тысячу респираторов, которые сейчас запрещено экспортировать.

В Херсоне контрабандисты попытались незаконно вывезти за границу средства индивидуальной защиты, запрещенные для экспорта. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 14 марта.

Частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт Херсон 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы.

"Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз", - сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее украинец пытался вывезти 50 тысяч масок в ЕС. Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска Ягодин нашли тысячи респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины.

Также Госпогранслужба показала на видео тонны контрабандных масок в Борисполе. В одном из терминалов аэропорта пограничники обнаружили товары противоэпидемического назначения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet