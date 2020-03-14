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В НБУ рассказали о главном требовании МВФ

Комментариев: 5
Фонд не требует, чтобы Украина открыла рынок земли, а настаивает на принятии закона, который не позволит вернуть ПриватБанк экс-владельцам.
В НБУ назвали главное требование МВФ к Украине
В НБУ назвали главное требование МВФ к Украине

Украине осталось принять один закон, чтобы выполнить условия новой программы с МВФ. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью Радио НВ в субботу, 14 марта.

Чурий рассказал, что Украине нужно принять закон, который не даст возможности возвращения банков бывшим владельцам. При чем это касается не только ПриватБанка, добавил Чурий. Также в меморандуме речь идет о компенсации.

По его словам, сейчас нормы этого законопроекта согласовываются с Минюстом.

Замглавы НБУ также опроверг мнение о том, что МВФ требует закон о рынке земли.

"О земле не говорится в меморандуме", - подчеркнул Чурий.

Сейчас, в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса, "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство", подытожил заместитель руководителя Нацбанка.

Напомним, что ранее НБУ потратил миллиард долларов на поддержку гривны. На этой неделе центробанк провел два валютных аукциона, но большинство валюты продал с помощью интервенций.

Также в НБУ заявили, что Украине нужно обратиться к МВФ из-за кризиса. Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять "программу антикризисных мер", считает глава НБУ.

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Теги: МВФ, НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Рынок земель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ПродувКротов    14.03.2020, 21:10
Оценка:  +6
ПродувКротов
Брехливый режим клоуна и тут наврал.
NikolasKot    14.03.2020, 20:31
Оценка:  -1
NikolasKot
М-да
Брюква_и_Клюква    14.03.2020, 20:18
Оценка:  +11
Брюква_и_Клюква
В этом плане желания МФВ и администрации НЕлоха диаметрально противоположны. НЕлох и поставлен для того, что вернуть Приват своему хозяину, а сверх того, и всю банковскую систему.
Путин-Xyйло    14.03.2020, 20:22
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
А продажа земли позволит зеленым слугам залатать дыру в бюджете, которую они сами создали. И прогнуться перед своими хозяевами олигархами!
jyjydess    14.03.2020, 20:04
Оценка:  +1
jyjydess
МВФ вполне может диктовать абсолютно любые условия.Альтернативы МВФ нет.Инвестиций не будет,поступления валюты от забугорных гастеров тоже.Высокому курсу гривни можно будет сказать"остаточне прощавай"!Скоро!
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