В НБУ рассказали о главном требовании МВФ

Фонд не требует, чтобы Украина открыла рынок земли, а настаивает на принятии закона, который не позволит вернуть ПриватБанк экс-владельцам.

Украине осталось принять один закон, чтобы выполнить условия новой программы с МВФ. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью Радио НВ в субботу, 14 марта.

Чурий рассказал, что Украине нужно принять закон, который не даст возможности возвращения банков бывшим владельцам. При чем это касается не только ПриватБанка, добавил Чурий. Также в меморандуме речь идет о компенсации.

По его словам, сейчас нормы этого законопроекта согласовываются с Минюстом.

Замглавы НБУ также опроверг мнение о том, что МВФ требует закон о рынке земли.

"О земле не говорится в меморандуме", - подчеркнул Чурий.

Сейчас, в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса, "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство", подытожил заместитель руководителя Нацбанка.

Напомним, что ранее НБУ потратил миллиард долларов на поддержку гривны. На этой неделе центробанк провел два валютных аукциона, но большинство валюты продал с помощью интервенций.

Также в НБУ заявили, что Украине нужно обратиться к МВФ из-за кризиса. Нацбанку не хватит резервов, чтобы противостоять экономическому спаду. Правительство должно принять "программу антикризисных мер", считает глава НБУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet