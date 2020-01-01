Коронавирус подозревают у женщины на Тернопольщине

Минздрав пока проверяет информацию об этом случае и продолжает эпидемиологическое расследование.

В Тернопольской области у женщины подозревают коронавирус, но наличие инфекции пока не подтверждено. Об этом заявил и.о. гендиректора ЦОЗ Минздрава Игорь Кузин, на брифинге в субботу, 14 марта.

"Мы получили экстренное сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое исследование по этому случаю продолжается. Прорабатываются образцы. Пока лабораторного подтверждения этого случая нет", - прокомментировал эти данные Кузин.

Напомним, что ранее в Черновцы поступили экспресс-тесты на COVID-19. В местной облгосадминистрации заявляют, что прибыло достаточное количество экспресс-тестов, но точное число не называют.

Также сообщалось, что в Киеве начали обрабатывать улицы средствами от коронавируса. Сотрудники Киевавтодора начали мыть дороги и мосты, а коммунальные предприятия дезинфицируют остановки и подземные переходы: обрабатывают поручни, перила, скамейки и лифты.

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