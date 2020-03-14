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Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов

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На Донбассе сепаратисты провели шесть обстрелов из запрещенного Минском оружия. Среди украинских военных потерь нет.
Сепаратисты на Донбассе применили минометы
Сепаратисты на Донбассе применили минометы
Zik

На Донбассе сегодня зафиксировали шесть обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в субботу, 14 марта.

С полуночи сепаратисты из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок Восток и Север.

Под обстрел попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.

"Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.

Накануне на Донбассе сепаратисты обстреляли участок разведения сил. Всего было зафиксировано девять обстрелов, один боец ВСУ ранен.

А за сутки 12 марта противник четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ANDREICH    14.03.2020, 22:04
Оценка:  0
ANDREICH
а платформа мирна де
jyjydess    14.03.2020, 21:38
Оценка:  +1
jyjydess
В ответ обстреляли.Что в этом необычного Бредмир?
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