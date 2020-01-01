Прирост прямых инвестиций в Украину ускорился

В 2019 году прямые инвестиции в Украину превысили 35 миллионов долларов. Крупнейшими инвесторами при этом являются страны ЕС.

Прирост прямых инвестиций в Украину в 2019 году ускорился

По состоянию на 31 декабря 2019 года прямые инвестиции в экономику Украины составили $35 809,6 млн, что на $2 904,5 млн больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в субботу, 14 марта.

За год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 2 531,1 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 1 282,3 млн долларов. За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на 947,1 млн долларов.

Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) добавили 1 655,7 млн долларов.

При этом, по состоянию на 31 декабря 2019 года страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 25 972,3 млн долларов.

Напомним, что ранее рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%. С середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться, однако в целом результаты оказались хуже, чем годом ранее.

Также сообщалось, что в украинский IT-бизнес вложили больше $500 млн инвестиций. Главными инвесторами выступили международные фонды, такие как Iconiq Capital, General Catalyst, Goldman Sachs VC и другие.

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