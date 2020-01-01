Где пройти анализ на COVID-19 в Киеве и когда тест-системы будут в регионах

Если тест-систем будет хватать во всех областях страны, их разрешат продавать в коммерческих аптеках .

По прогнозам Минздрава, тесты на коронавирус в украинских аптеках будут стоить около 300-400 гривен. В то же время, в ведомстве акцентируют, что выявление коронавирусной инфекции требует лабораторного забора крови под руководством специалиста.

Пройти исследование крови на COVID-19 в столице можно в лабораториях:

Киевская национальная референс-лаборатория (ул. Ярославская, 41)

Киевская областная инфекционная лаборатория (ул. Багговутовская, 1)

Также тест-системами будут обеспечены столичные больницы:

Александровская больница, ул. Шелковичная, 39/1

Городская клиническая больница № 4, ул. Соломенская, 17

Городская клиническая больница № 9, ул. Рижская, 1

Детская больница № 1,ул. Богатырская, 30

Детская больница № 2, ул. Алишера Навои, 3

Инфекционная детская больница, ул. Дегтяревская, 23

Родильный дом № 4, просп. Героев Сталинграда, 16

В Минздраве подчеркивают, что анализ крови на коронавирус будет бесплатным, однако делать его станут только по медицинским показаниям.

Что касается регионов, запасы быстрых тест-систем для выявления нового коронавируса пока что есть только в двух областях. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга, в субботу, 14 марта после внеочередного заседания правительства.

"По данным, которые есть у Центра общественного здоровья на сегодняшний день, два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов для определения нового коронавируса, но более чем из 15 регионов были сделаны запросы оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопрос с временем поставки этих тест-систем в регионы", - сказал Кузин.

Он добавил, что также девять областей имеют ПЦР тест-системы, которые позволяют выявить коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Ранее в Черновцы доставили первую партию экспресс-тестов для выявления COVID-19.

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