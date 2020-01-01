Словения разрешила проехать заблокированным на границе украинцам

Словенские пограничники формируют колонны по пятнадцать автомобилей и позволяют транзитный проезд.

Словения разрешила транзит для автобусов с украинцами кадр из видео - youtube/Информатор

Республика Словения пропустила первую группу заблокированных на итальянско-словенской границе грузовиков и автобусов, в которых, среди прочих пассажиров, находятся украинцы. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сослался на информацию Министерства инфраструктуры Словении.

"На границе Италии и Словении были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу", - написал он.

По его словам, грузовики и автобусы направили в сторону регистрации транспортных средств.

"Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - отметил министр.

Напомним, ранее на границе Италии и Словении, ночью 13 марта остановили два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Предполагалось, что они могут быть возвращены в зону карантина в Италии. Вследствие этого около 120 украинцев, которые направлялись из Италии в Украину, застряли на границе.

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