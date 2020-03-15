Украинцев просят отменить поездки внутри страны

На территории Украины продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, школы и детские сады закрыты на карантин, многие работодатели отпустили своих сотрудников домой для удаленной формы работы.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во избежание распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от поездок между городами и областями внутри страны. Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале.

Премьер напомнил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - написал Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в стране введен карантин: закрыты все учебные заведения, не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия. Также, СНБО было принято решение о закрытии границы для иностранцев, об остановке авиасообщения. На данный момент ограничения действуют до 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

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