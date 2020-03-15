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Украинцев просят отменить поездки внутри страны

Комментариев: 2
На территории Украины продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, школы и детские сады закрыты на карантин, многие работодатели отпустили своих сотрудников домой для удаленной формы работы.
Премьер призывает украинцев отменить все поездки
Премьер призывает украинцев отменить все поездки
Денис Шмыгаль/Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во избежание распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от поездок между городами и областями внутри страны. Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале.

Премьер напомнил, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - написал Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в стране введен карантин: закрыты все учебные заведения, не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия. Также, СНБО было принято решение о закрытии границы для иностранцев, об остановке авиасообщения. На данный момент ограничения действуют до 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

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Теги: Украина, карантин, поездки, Коронавирус, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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DrFreeman    15.03.2020, 00:57
Оценка:  +1
DrFreeman
в Белоруссии в аэропорту стоят люди с тепловизорами, в Киеве и Москве - х"р. Дубай, Доха, Цюрих ..... цивилизация отслеживает и что-то делает.... наши и раш"сты, как всегда нос в попу и я в домике(((
Graddfeydd    15.03.2020, 01:41
Оценка:  0
Graddfeydd
17-го числа всё международное движение у нас закроют (и правильно сделают) - с нашей "реформированной" медициной можно только завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище в случае масштабной вспышки (кто сам выживет, тот и молодец).
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