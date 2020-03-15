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Коронавирус в Украине: состояние умеренное

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В Украине на сегодняшний день не зафиксировано крупных очагов возгорания инфекции - Шмыгаль.
В Украине нет больших очагов инфекции
В Украине нет больших очагов инфекции
facebook.com/cvODA

Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Об этом в своем Telegram-канале, в субботу, 14 марта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что у Украины на сегодняшний день нет больших очагов возгорания болезни.

"Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас, к счастью, пока нет. И мы делаем все, чтобы они не возникли. Для координации деятельности создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и дает аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - сказал премьер.

Ранее премьер призвал украинцев отменить все поездки, в том числе между городами внутри страны. 

Напомним, с 12 марта в стране введен карантин: закрыты все учебные заведения, не работают театры и кино, запрещены массовые мероприятия. Также, СНБО было принято решение о закрытии границы для иностранцев, об остановке авиасообщения. На данный момент ограничения действуют до 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

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Теги: Украина, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ДобрячийСер    15.03.2020, 01:22
Оценка:  0
ДобрячийСер
Клоуны,а тестов для определения этой самой инфекции,у вас в достаточном количестве?Бугагагагагага!
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