На КПП Тиса на границе с Венгрией ремонтируют дорогу

В связи с карантинными мероприятиями пункт пропуска почти пустой, поэтому работы проходят в ускоренном темпе.

На пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией, воспользовавшись карантином из-за коронавируса, начали ремонтировать разбитую дорогу. Об этом, в субботу, 14 марта, в Facebook сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

“В пункте пропуска Тиса на украинско-венгерской границе начали ремонтировать дорогу. Это часть международной трассы М 06. Сейчас там усиленно работает подрядная организация. Укладывают асфальтобетонное покрытие. Из-за карантинных мероприятий, пункт пропуска почти пустой, поэтому работы проходят в ускоренном темпе”, - отметил Гетманенко.

Пункт пропуска Тиса на украинско-венгерской границе - крупнейший на Закарпатье. Пропускная способность Тисы - пять тысяч человек в сутки, две тысячи легковых автомобилей и 500 грузовиков. Всего на Закарпатье действует 18 пунктов пропуска.

Ранее кабинет министров обнародовал перечень пунктов пропуска, которые приостановят работу на период карантина.

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