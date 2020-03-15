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На КПП Тиса на границе с Венгрией ремонтируют дорогу

Комментариев: 1
В связи с карантинными мероприятиями пункт пропуска почти пустой, поэтому работы проходят в ускоренном темпе.
НА КПП Тиса идет ремонт
НА КПП Тиса идет ремонт
Facebook/Олексій Гетманенко

На пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией, воспользовавшись карантином из-за коронавируса, начали ремонтировать разбитую дорогу. Об этом, в субботу, 14 марта, в Facebook сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

“В пункте пропуска Тиса на украинско-венгерской границе начали ремонтировать дорогу. Это часть международной трассы М 06. Сейчас там усиленно работает подрядная организация. Укладывают асфальтобетонное покрытие. Из-за карантинных мероприятий, пункт пропуска почти пустой, поэтому работы проходят в ускоренном темпе”, - отметил Гетманенко.

Пункт пропуска Тиса на украинско-венгерской границе - крупнейший на Закарпатье. Пропускная способность Тисы - пять тысяч человек в сутки, две тысячи легковых автомобилей и 500 грузовиков. Всего на Закарпатье действует 18 пунктов пропуска. 

Ранее кабинет министров обнародовал перечень пунктов пропуска, которые приостановят работу на период карантина.

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Теги: Закарпатье, ремонт, Ремонт дорог, Закарпатская область, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.03.2020, 05:49
Оценка:  +8
Колишній-східняк
Не було щастя, так нещастя помогло.
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