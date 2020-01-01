Ситуация в ООС: враг девять раз обстрелял ВСУ
Враг применил против наших позиций запрещенные минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, сепаратисты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия, пишет пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что враг нарушил тишину и совершил атаки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:
рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки - с миномета калибра 82 мм - 5 мин;
вблизи Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.
Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно:
вблизи Новолуганского - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
недалеко от населенного пункта Шумы - с 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины с минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
Рядом с Зайцевым - с миномета калибра 120 мм - 3 мины.
Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь".
Как сообщалось, ранее враг также девять раз нарушили режим прекращения огня. Был обстрелян один из участков разведения сил, один военнослужащий получил ранения.
За 12 марта сепаратисты четыре раза обстреляли ниши позиции. Тогда также был ранен один военный.
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