Ситуация в ООС: враг девять раз обстрелял ВСУ

Враг применил против наших позиций запрещенные минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, сепаратисты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия, пишет пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что враг нарушил тишину и совершил атаки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - с миномета калибра 82 мм - 5 мин;

вблизи Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, а именно:

вблизи Новолуганского - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Шумы - с 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины с минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

Рядом с Зайцевым - с миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Кроме этого, противник совершил обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой военного доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь".

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