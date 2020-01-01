На Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса
Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.
В Житомирской области в Радомышле похоронили умершую от коронавируса 71-летнюю женщину, сообщил председатель райгосадминистрации Виктор Пулковский УНИАН.
Жертву вируса похоронили на центральном кладбище в Радомышле согласно требованиям и рекомендациям Министерства здравоохранения.
Пулковский также сообщил, что процесс захоронения происходил с согласованием с областными властями. Родных умершего на похоронах не было, поскольку они на карантине.
"Они отнеслись к этой ситуации с пониманием", - добавил председатель Радомышльской РГА.
Напомним, 13 марта Украине было зарегистрировано первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя жительница на Житомирщине.
Позже было перекрыто автобусное сообщение с Радомышлем. Ограничения будут в силе до конца месяца.
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