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На Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса

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Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.
В Радомышле похоронили жертву вируса
В Радомышле похоронили жертву вируса
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В Житомирской области в Радомышле похоронили умершую от коронавируса 71-летнюю женщину, сообщил председатель райгосадминистрации Виктор Пулковский УНИАН.
Жертву вируса похоронили на центральном кладбище в Радомышле согласно требованиям и рекомендациям Министерства здравоохранения.
 
Пулковский также сообщил, что процесс захоронения происходил с согласованием с областными властями. Родных умершего на похоронах не было, поскольку они на карантине.
 
"Они отнеслись к этой ситуации с пониманием", - добавил председатель Радомышльской РГА.
 
Напомним, 13 марта Украине было зарегистрировано первый случай смерти от коронавируса - умерла 71-летняя жительница на Житомирщине.
 
Позже было перекрыто автобусное сообщение с Радомышлем. Ограничения будут в силе до конца месяца.
 

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Теги: смерть, Похороны, жертва, Житомирская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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