На Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса

Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.

В Житомирской области в Радомышле похоронили умершую от коронавируса 71-летнюю женщину, сообщил председатель райгосадминистрации Виктор Пулковский УНИАН.

Жертву вируса похоронили на центральном кладбище в Радомышле согласно требованиям и рекомендациям Министерства здравоохранения.

Пулковский также сообщил, что процесс захоронения происходил с согласованием с областными властями. Родных умершего на похоронах не было, поскольку они на карантине.

"Они отнеслись к этой ситуации с пониманием", - добавил председатель Радомышльской РГА.

Позже было перекрыто автобусное сообщение с Радомышлем. Ограничения будут в силе до конца месяца.

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