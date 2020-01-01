Погода на 15 марта: в Украине ожидают сухую погоду
В воскресенье, 15 март, на западе Украины ожидается переменная облачность без осадков. Средняя температура воздуха в регионе составит от +3 до +6 градусов Цельсия, сообщает Укргидрометцентр.
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На востоке страны сегодня также прогнозируют сухую погоду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +5 градусов.
На юге синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Столбик термометра будет показывать 4-7 градуса тепла.
В северной части страны осадков не ожидают, температура от 2 до 5 градусов тепла.
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В Центральной Украине также ожидается сухая погода. На улице максимально +5 градусов по Цельсию.
В Киеве 15 марта прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Напомним, в киевском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи. Появилось трогательное видео с участием косолапых.
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