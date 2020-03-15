На Харьковщине всё же начались довыборы в Раду

Несмотря на угрозу коронавируса, в 179 округе решили провести голосование.

Промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе, что на Харьковщине начались без происшествий, открылись все избирательные участки. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Комитет избирателей Украины.

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КИУ отметил, что день голосования начался во всех пяти районах 179 округа.

“Несмотря на все проблемные этапы избирательного процесса, голосование началось без заметных проблем. Все 100% участков округа открылись и работают. Избиратели Лозовой и Лозовского района, Кегичовки, Зачепиловки, Сахновщины и Краснограда имеют возможность проголосовать за своего представителя в Верховной Раде“, - сообщил КИУ.

По информации пресс-службы Харьковской областной администрации, накануне в Харькове прошло совещание по мерам безопасности при проведении выборов в условиях карантина, установленного для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

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На нем было решено провести дезинфекцию помещений для голосования и помещений, где будут работать избирательные комиссии, — перед началом процесса и в течение дня, а членов участкового избиркома — обеспечить индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Кроме того, членам избиркомов предписано пользоваться только личными ручками, а ручки в кабинках для голосования — обеззараживать каждый час.

На каждом избирательном участке дежурит медик, в обязанности которого входят мониторинг состояния здоровья избирателей, а также дезинфекционные мероприятия.

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Также было предложено не передавать паспорта из рук избирателей в руки членов УИК, поскольку коронавирус может сохраняться на бумаге.

Отдельное распоряжение получил глава окружкома Александр Черный — он должен организовать график работы по приему избирательной документации от участковых комиссий таким образом, чтобы в помещении комиссии не было скопления людей.

Напомним, ранее сообщалось, что довыборы в Раду в Харьковской области могут перенести из-за коронавируса. Члены 179 округа просили ЦИК перенести внеочередные выборы в раду из-за карантина.

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