В "ДНР" ввели ограничения для пропуска украинцев

Из подконтрольной Киеву территории не будут пропускать граждан из симптомами без "прописки "республики".

Оккупационные власти "ДНР" также заявили о введении мер безопасности в связи с коронавирусом, cоответствующий "указ" издал главарь сепаратистов Денис Пушилин.

Документом предусмотрено обеспечить круглосуточное дежурство на границе и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления людей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза.

Отдельный пункт обязывает приехавших из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия в "ДНР".

После этого предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах.

Еще запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами с подконтрольной Киеву территории, "если они не имеют регистрации в Республике".

Запрещены и массовые мероприятия с численностью участников более тысячи.

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