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В "ДНР" ввели ограничения для пропуска украинцев

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Из подконтрольной Киеву территории не будут пропускать граждан из симптомами без "прописки "республики".
На Донбассе ввели ограничения пропуска граждан
На Донбассе ввели ограничения пропуска граждан
Госпогранслужба
 
Оккупационные власти "ДНР" также заявили о введении мер безопасности в связи с коронавирусом, cоответствующий "указ" издал главарь сепаратистов Денис Пушилин. 
 
Документом предусмотрено обеспечить круглосуточное дежурство на границе и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления людей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза. 
 
Отдельный пункт обязывает приехавших из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия в "ДНР". 
 
После этого предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах. 
 
Еще запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами с подконтрольной Киеву территории, "если они не имеют регистрации в Республике". 
 
Запрещены и массовые мероприятия с численностью участников более тысячи.
 
Напомним, Украина приостановила работу 107 пунктов пропуска.

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Теги: КПП, Коронавирус, ДНР, Денис Пушилин
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Источник: korrespondent.net

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