В Египте украинских туристов заперли в карантине
Украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте. В этих отелях зафиксировали подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
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В Министерстве не уточняют, сколько украинских туристов будет находиться на карантине.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.
На время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали, сообщает туристический оператор Join Up.
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Другие украинские туристы, находящиеся в Египте, которые должны были возвращаться 14-15 марта, согласно информации туристической компании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.
Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.
Напомним, домой вернулись украинцы с зараженного лайнера Grand Princess. МИД уверяет, что граждане здоровы, но их всё равно отправили в карантин.
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