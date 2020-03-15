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В Египте украинских туристов заперли в карантине

Комментариев: 1
В отелях с украинцами подозревают заражение коронавирусом.
Украинцы застряли в Египте
Украинцы застряли в Египте
wikipedia.org

Украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте. В этих отелях зафиксировали подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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В Министерстве не уточняют, сколько украинских туристов будет находиться на карантине.

Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.

На время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали, сообщает туристический оператор Join Up.

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Другие украинские туристы, находящиеся в Египте, которые должны были возвращаться 14-15 марта, согласно информации туристической компании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.

Напомним, домой вернулись украинцы с зараженного лайнера Grand Princess. МИД уверяет, что граждане здоровы, но их всё равно отправили в карантин.

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Теги: туристы, Египет, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
GreenPeace!    15.03.2020, 10:54
Оценка:  +4
GreenPeace!
Наши всегда прут,хоть терракт,хоть пандемия...жлобье есть жлобье
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