Мужчина решил оплатить поездку в такси жизнью самого таксиста.

Отказался платить и зарезал: На Прикарпатье пассажир убил таксиста

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Отказался платить и зарезал: На Прикарпатье пассажир убил таксиста

Правоохранители Ивано-Франковской области задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве таксиста в Тисменицком районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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13 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез: уехал таксовать и по настоящее время местонахождение его неизвестно, телефонная связь с ним потеряна.

На розыск прикарпатца немедленно был ориентирован личный состав полиции, общественность и вспомогательные силы. Опрашивались коллеги, знакомые и родственники, проверяли камеры видеонаблюдения, проводились подворовые обходы. Для установления места нахождения автомобиля и гражданина проверяли территорию города и ближних районов.

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в убийстве разыскиваемого таксиста.

Как установили полицейские, 26-летний житель Тисменицкого района сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику.

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После этого тело погибшего поместил в автомобиль и поехал ним с места преступления в село Старые Кривотулы. 37-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Полицейские начали уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, казак Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает в такси. Между тем, экс-нардеп вскоре планирует занять другую должность.

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