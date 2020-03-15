В Черновцах еще три подозрения на COVID-19: Госпитализировали ребенка

Сообщается, что все трое контактировали с лицами, также имеющими подозрение на коронавирус.

В Черновцах еще трое "подозреваемых" на коронавирус пресс-служба Слуги народа

В Черновцах медики госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

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Сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице медики госпитализировали маму с ребенком.

Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса. Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.

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