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В Черновцах еще три подозрения на COVID-19: Госпитализировали ребенка

Комментариев: 1
Сообщается, что все трое контактировали с лицами, также имеющими подозрение на коронавирус.
В Черновцах еще трое "подозреваемых" на коронавирус
В Черновцах еще трое "подозреваемых" на коронавирус
пресс-служба Слуги народа

В Черновцах медики госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

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Сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице медики госпитализировали маму с ребенком.

Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса. Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.

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Теги: коронавирус, Черновцы, Черновицкая ОГА
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Комментариев (1)
Мистериокс    15.03.2020, 13:53
Оценка:  -8
Мистериокс
Этот город необходимо изолировать и дать ему возможность вымереть.
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